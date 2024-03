De perfume de Bolsonaro a gin de Brad Pitt: veja produtos que se aliaram a imagem dos famosos

Letícia Senai Letícia Sena https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 14/03/2024 - 15:38 Para compartilhar:

Buscando ter lucros satisfatórios, algumas marcas resolveram fechar parceria com famosos para atrelar a imagem de grandes personalidades aos seus produtos. Nomes como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ator americado Brad Pitt, a cantora Anitta, entre outros assinaram perfume, gin e cachaça. A IstoÉ Gente lista alguns abaixo. Confira!

Perfume de Bolsonaro

Recentemente, o maquiador Agustín Fernandez, responsável por vender linhas de cosméticos de Michelle Bolsonaro e pela maquiagem da ex-primeira-dama, anunciou um perfume com o nome de Jair Bolsonaro. A ideia é de que o item seja lançado no aniversário do político, que ocorre no dia 21 de março.

Vale lembrar que o produto não é o primeiro que carrega o nome do ex-presidente e diversos outros itens como calendários, botinas, canecas, bandeiras, facas e até mesmo kits de festa já foram vendidos com a temática bolsonarista.

O Zanline Bazar e Utensílios anunciou uma faca de churrasco com uma imagem de Bolsonaro marcada a laser, um cabo que possui ilustrações de uma metralhadora e uma bandeira do Brasil, e uma bainha. O item é vendido por R$ 399 e é chamado de “Faca Mito”. Segundo a marca que anuncia o artefato, o objeto é produzido artesanalmente e cada peça vendida é única e exclusiva.

A “Botinas Bolsonaro” é uma marca de calçados feita por apoiadores do ex-presidente, que recebeu a autorização do político para poder utilizar tal nome. A companhia vende diversos produtos batizados como “Chinelo Crocs Bolsonaro Puro Mito” e “Tênis Patriota Style”, que variam de preços de R$ 99 a R$ 329. O registro da empresa é de abril de 2023 e os sócios proprietários são Lorena Montalvão Batista, Marcel Henrique Stefens e Ricardo Vidal de Oliveira.

Em fevereiro de 2023, foi anunciada por Eduardo Bolsonaro, filho do político, a “Bolsonaro Store”, que vende bandeiras, calendários, cadernos, livros e até mesmo um kit de festa do ex-presidente da República. Entre os produtos também podem ser encontradas canecas, porta-cartões e um quadro do antigo chefe de estado, disponível por R$ 64,90.

Gin de Brad Pitt

“O mais desejado do mundo”: esse título foi concedido pelo jornal francês “Le Figaro” a Brad Pitt não por seu status de galã, mas sim por seus rosés de Provence. Os vinhos são produzidos pela vinícola Miraval, parceria entre o ator e a família Perrin, na região da Provença, na França, e exportados para o mundo. Agora, eles se aventuram também nos destilados, com o gin The Gardener.

Os rosés podem ser encontrados em uma ampla variedade de preços: eles começam aos R$ 220,54, pelo Cotês de Provence AOC Rosé 2021, e chegam a R$ 4.918,79, pelo Champagne Fleur de Miraval Exclusivement Rosé 3 — servido no Festival de Cannes de 2023.

Já a garrafa de 700 ml do gin The Gardener é comercializada por R$ 800 por aqui. O destilado é um London Dry Gin elaborado “apenas com ingredientes orgânicos e franceses” e possui “agradável sabor de zimbro com cítricos bem equilibrados, cassis e fundo de menta”, conforme o site oficial da bebida.

Além de Pitt e da família Perrin, a bebida é assinada por Tom Nichol, mestre destilador de Tanqueray e criador do Tanqueray 10.

Perfume íntimo de Anitta

Em entrevista ao podcast ‘PodPah’, Anitta revelou que criou seu próprio perfume íntimo, lançado em julho de 2022, devido ao mau cheiro em sua vagina. Questionada pelos apresentadores, Igor e Thiago Mitico, a cantora explicou que o produto é para todos os públicos.

“É pro ânus também. Hoje então que eu estou menstruada eu taquei cinquenta litros disso. Depois manda outro pra mim que eu vou dar esse pra eles. Eles mandam. Tem caixas e caixas. Têm que mandar. Eu sou a dona”, disse Anitta.

“Imagina num show de não sei quanto tempo você dançando com uma porrad* de meia calça, sua. Não é cheiroso. E aí eu ficava enlouquecida. Falava ‘porr*, to fedendo’”, brincou.





“Eu ficava com cheiro de c* suado e aí a minha amiga fez esse perfume pra mim. Eu usei e mudou minha vida. Fiquei cheirosa pra sempre e falei: ‘vamo vender isso’“, disse ela. “Eu gosto de criar business, coisas, ideias”, finalizou a artista.

Thiaguinho chopp na lata

Em janeiro de 2023, a Itaipava lançou uma nova versão de seu produto: o chopp em lata Ita-Draft. A novidade foi anunciada junto com o patrocínio da marca à turnê Tardezinha, projeto do cantor Thiaguinho.

O artista estampa as latas do produto, que teve a criação da lata feita pela agência WMcCann, que também terá versões em long neck e garrafas de 600 ml, com outros rótulos, sem Thiaguinho. Os produtos podem ser encontrados em pontos de venda de todo o Brasil.

Com uma coletiva de imprensa para alguns jornalistas convidados, a Itaipava e Thiaguinho falaram da parceria de longa data. “Estamos muito felizes em ser os patrocinadores oficiais da Tardezinha, espero que essa parceria dure por muitos anos. O Thiaguinho representa bem o consumidor brasileiro e a marca Itaipava”, disse Danielle Bibas, vice-presidente de Marketing do Grupo Petrópolis, fabricante da Itaipava.

“Quero agradecer a parceria nesse projeto que é tão especial pra mim e pro time da Tardezinha. Estamos muito empolgados e emocionados nessa volta. Tivemos uma parceria em 2019, que foi muito vencedora. A Itaipava sempre foi muito parceira”, falou Thiaguinho.

“É a primeira vez que vejo meu rosto estampado numa latinha. É isso que vou contar para os meus netos”, completa o pagodeiro.

Cachaça Cabaré Leonardo e Eduardo Costa

Em 2013, os cantores sertanejos Leonardo e Eduardo Costa anunciaram a gravação do CD e DVD Cabaré em parceria com cachaça Cabaré extra-premium – que ganhou o mesmo nome do projeto. Armazenada por 15 anos em tonéis de carvalho europeu, a cachaça é uma parceria da dupla com o engenho Dom Tápparo, de Mirassol, na região de Rio Preto (SP).

Perfume dos famosos Jequiti

Um batalhão de artistas nacionais e internacionais fazem parte do catálogo de perfumes da Jequiti, marca de cosméticos do Grupo Silvio Santos, um dos mais tradicionais conglomerados empresarias do Brasil.

Fundada em Osasco, na grande São Paulo, em 2006, a empresa de vendas diretas – que conta com mais de 200 mil consultoras em todo o país – decidiu, logo em seus primeiros anos, apostar em um segmento que nunca ganhou muito destaque no Brasil: o de fragrâncias assinadas por celebridades. A ideia da empresa é associar um produto a um nome conhecido pelo grande público, fazendo com que a marca chegue mais facilmente ao consumidor final.





