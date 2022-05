De Pena minimiza gol sobre o Cuiabá e faz alerta: ‘Temos que melhorar’ Jogador destacou que importância maior é conquistar vitórias para brigar no topo da tabela

O resultado de 1 a 1 conquistado na noite deste sábado diante do Cuiabá, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, não ajudou o Internacional em termos de classificação com o clube mantendo-se na 10ª colocação após a partida.





Apesar de marcar o único gol do Colorado, Carlos De Pena optou por não exaltar seu feito. Na visão do meio-campista, o tento não tem importância se o time não sair de campo com a vitória, alertando para uma melhora se quiser brigar pelas primeiras posições.

“O gol não vale muito se a equipe não consegue os três pontos. Para mim, é importante a equipe vencer. Em momentos, tivemos erros. Em outros, oportunidades. Temos que melhorar se quisermos estar em cima”, declarou o uruguaio de 30 anos.

“Estamos fazendo boas partidas, mas não conseguimos os três pontos: Avaí, Juventude, Corinthians e aqui (Cuiabá). Precisamos ver o que temos feito para refletir no resultado. É um campeonato muito parelho. Temos que fazer pontos em casa e fora”, concluiu.

O Inter voltará a campo pela competição nacional diante do Atlético-GO, segunda-feira (30), no Beira-Rio.

