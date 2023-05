Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 30/04/2023 - 22:25 Compartilhe

Em um jogo que se provou perigoso e ofereceu oportunidades aos dois lados para saírem com a vitória, o Internacional se deu melhor e bateu o Goiás no Beira-Rio por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E Carlos de Pena, que decidiu o confronto com um belo chute da entrada da área, admitiu que costuma treinar este tipo de finalização e já foi para a bola com a intenção de buscar o gol.







– A bola sobrou. Eu tinha em mente chutar. Às vezes entra, às vezes não. No outro dia, a bola passou perto da trave, mas hoje significou a vitória. São mais três pontos e estamos nas primeiras posições da tabela.

De Pena ainda fez questão de reconhecer que a equipe ficou devendo no meio de semana, na Copa do Brasil, apesar da classificação. Depois de vencer o CSA por 2 a 1 em casa, o Colorado foi derrotado pelo mesmo placar como visitante e precisou decidir a vaga nos pênaltis, com vitória por 7 a 6.

O volante uruguaio destacou que o resultado sobre o Goiás também serve como uma resposta para os torcedores, que esperavam esquecer o sofrimento da partida de Alagoas com uma vitória no Beira-Rio.

– Foi um gol muito importante para mim, porque significou a vitória. Tivemos uma classificação sofrida na Copa do Brasil, precisávamos confirmar. Às vezes sofremos demais, mas é o futebol. Os três pontos em casa eram muito importantes. Fico muito feliz pelo gol, claro.







A vitória deixou o Internacional na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos conquistados em três jogos — mesmo somatório de Fortaleza e Palmeiras. No próximo domingo, a equipe viaja ao Morumbi para enfrentar o São Paulo, pela quarta rodada da competição, a partir das 16h (de Brasília).

