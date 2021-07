De Paul, sobre conquista no Maracanã: ‘Superou minhas expectativas’ Meia da Argentina comenta sobre o gosto de ser campeão da Copa América no Brasil e em cima dos anfitriões

Autor da bela assistência que culminou no gol do título da Argentina e também um dos destaques da campanha que deu a Copa América pela 15ª vez aos hermanos, o meia De Paul comentou sobre o feito. Para ele, ser campeão em cima do Brasil, então atual campeão, no Maracanã, superou as expectativas.

“É mais do que sonhávamos. Ser campeão no Maracanã contra o Brasil supera todas as expectativas. Estou muito feliz.”, comentou o volante de 27 anos e que agora deixará a Udinese rumo ao Atlético de Madrid.

