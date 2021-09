De origem humilde, paranaense derruba principal favorito e vai à semi em Itajaí (SC) Tenista é filho de empregada doméstica com funcionário de clube e vai buscar sua primeira final em nível mundial no Taroii Juniors Cup

Gustavo de Almeida, de apenas 15 anos, está na semifinal da categoria mundial do Taroii Juniors Cup após derrotar, nesta quinta-feira, o principal favorito ao troféu, o carioca Rodrigo Braunstein na principal quadra do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC). O torneio conta pontos no ranking mundial juvenil da Federação Internacional de Tênis. O evento tem parceria com a Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Catarinense de Tênis.

Gustavo superou Braunstein por 2 sets a 0 com apertados 7/6 (7/4) 7/5 em cerca de 2h30min de duração: “Sensação é muito boa, foi muito bom o jogo, consegui dominar ele nos dois sets, saí com a vitória , estou muito feliz e vamos por mais”, disse Gustavo que é de Guarapuava (PR) e se mudou para Curitiba (PR) há três anos e foi acolhido pelo Instituto Ícaro. Sua mãe é empregada doméstica e seu pai faz manutenção de quadra em um clube em sua cidade natal. E o atleta conheceu o tênis através dele, aos quatro anos de idade.

“Vim de família humilde, estou com mais oportunidades em Curitiba , comecei com meu pai que era funcionário em Guarapuava, ele e minha mãe trabalhavam, não tinha com quem me deixar e íamos no clube daí um professor de tênis começou a dar aulas para mim e para os meus irmãos . Eu gostei muito, meus irmãos pararam e eu segui e estou até hoje”.

O atleta mora dentro da academia de tênis , treina todos os dias, vai para a escola e sua mãe passou a trabalhar na academia na área de limpeza e trabalhar em outras residências nas horas vagas.

Gustavo tem sua inspiração na carreira em outro jovem talento que desabrochou recentemente ao fazer quartas de final no US Open, o espanhol Carlos Alcaraz. Ele conta que os motivos são a “humildade e talento” do jovem de 18 anos, pupilo de Juan Carlos Ferrero. Para tal ele segue os passos e sonha em ser profissional.

Por conta das questões financeiras, Gustavo só conseguiu mais recursos para viajar nesta temporada e jogará sua segunda semifinal apenas em seu terceiro torneio desta categoria na carreira. Seu adversário será Matheus Bueres, de 18 anos, que joga o primeiro ITF e vem somando os primeiros pontos na carreira. Bueres eliminou Henrique Ushizima por 6/3 6/1: “Não conheço o Matheus, mas a expectativa é muito boa e vou pra cima.”

Atleta do Itamirim Clube de Campo e terceiro favorito, Victor Tosetto eliminou o mineiro William Norton por 4/6 6/2 6/2 e vai buscar vaga na decisão contra o segundo favorito, Luis Miguel, que marcou 6/1 6/0 sobre o atleta de Itajaí (SC), Germano Setti.

“Jogo muito complicado, a gente já se conhecia , cada um já sabia uma estratégia para jogar contra o outro , acabei perdendo o primeiro, mas recuperei para ganhar os dois outros. Dei uma vacilada no fim do primeiro set, perdi o saque. Coloquei mais intensidade no final Agora só tem jogo duro, joguei bastante vezes contra o Luis Miguel e vamos com tudo”, disse Tosetto.

Catarinense confirma favoritismo e encara surpresa pernambucana de 15 anos na semi



No feminino, a catarinense de Florianópolis, Carolina Laydner, segue avançando e atingiu a semifinal ao derrotar Larissa Silva por 6/4 6/0 e vai encarar a embalada pernambucana Cecilia Costa, de 15 anos, que na quarta-feira havia derrotado a principal favorita, a paulista Ana Candiotto, e nesta quinta passou pela oitava pré-classificada, Natalia Serraglio, por 6/4 6/3. A outra semifinal será entre a segunda favorita, a paulista Juliana Munhoz, e Olivia Carneiro.

O Taroii Juniors Cup tem 600 atletas de 8 até 18 anos de sete países. A competição terá todos os jogos de semifinais nesta sexta-feira (1º de outubro) e termina neste sábado, dia 2, com as finais do torneio mundial até 18 anos da Federação Internacional de Tênis, torneio sul-americano até 16 e 14 anos para o ranking Cosat, torneio nacional para os 12 anos e Tennis Kids.

Resultados – Torneio ITF Mundial – 18 anos



Quartas de Final – Masuclino

Gustavo de Almeida (BRA) 2×0 (1) Rodrigo Braunstein (BRA) 7/6 (7/4) 7/5

(2) Luis Miguel (BRA) 2×0 Germano Setti (BRA) 6/1 6/0

(3) Victor Tosetto (BRA) 2×1 (5) William Norton (BRA) 4/6 6/2 6/2

Matheus Bueres (BRA) 2×0 Henrique Ushizima (BRA) 6/3 6/1

Quartas de Final – Feminino

(2) Juliana Munhoz (BRA) 2×0 Sofia Cohen (BRA) 6/2 6/4

Carolina Laydner (BRA) 2×0 Larissa Silva (BRA) 6/4 6/0

Cecilia Costa (BRA) 2×0 (8) Nicole Serraglio (BRA) 6/4 6/3

Olivia Carneiro (BRA) 2×0 (5) MariaOliveira (BRA) 6/1 6/2







Resultados – Torneio Cosat – 16 anos



Quartas de Final – Masculino

(3) Thiago Guglieri (BRA) 2×0 victor Braga (BRA) 6/3 6/3

João Lago (BRA) 2×0 Stephan Noale (BRA) 6/1 6/4

Davi Carlos (BRA) 2×0 Glauco Junior (BRA) 6/1 2/1 abandono

Quartas de Final – Feminino

(1) Luiza Eidelvein (BRA) 2×0 (6) Helena Bueno (BRA) 7/6 (4) 6/1

(2) Gabriela Cho (BRA) 2×0 Antonella Martins (BRA) 6/3 6/2

(3) Yasmin Costa (BRA) 2×0 Bianca Lampert (BRA) 6/3 6/2

(7) Luiza Esteves (BRA) 2×0 (4) Manuela Vieira (BRA) 6/3 6/3

Semifinais a partir das 8h nos 12 anos e demais categorias a partir das 9h30 nesta sexta-feira.

