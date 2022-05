De olho no sorteio, Palmeiras já tem seis possíveis adversários nas oitavas da Libertadores Dois grupos ainda não foram definidos, o que acontecerá na noite desta quinta-feira, mas Verdão já sabe de seis times que pode enfrentar na primeira fase do mata-mata do torneio

Depois de se garantir como melhor campanha e melhor ataque da história da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras aguarda pacientemente a conclusão dessa etapa da competição para, na sexta-feira, acompanhar o sorteio que definirá o próximo adversário e o caminho do time no mata-mata do torneio. Até aqui, o Verdão já conhece seis possíveis rivais para enfrentar nas oitavas de final.





Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui

Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

Ainda restam dois grupos a serem definidos na Libertadores. O Grupo B, em que Libertad-PAR, Athletico-PR, The Strongest-BOL e Caracas-VEN chegam na rodada final com chances de classificação. Qualquer um desses pode estar no Pote 2 e se tornar um possível adversário do Alviverde na primeira fase de mata-mata da Liberta.

Além do Grupo E, em que Corinthians, Deportivo Cali-COL e Boca Juniors-ARG disputam duas vagas nas oitavas de final. Um dos três estará no Pote 2 para o sorteio desta sexta-feira. Três paradas duras para o Palmeiras logo de cara nesta etapa eliminatória do torneio.

Enquanto aguarda a definição dessas chaves, algo que irá acontecer na noite desta quinta-feira, o Verdão já começa a estudar seis possíveis adversários que já garantiram suas classificações como vice-líderes de seus grupos. Todos, evidentemente, estará no Pote 2 do sorteio e enfrentam os primeiros lugares de cada chave da Liberta.

No Grupo A, que era o do Palmeiras, quem ficou com a segunda vaga foi o Emelec-EQU e sim, o Verdão pode enfrentar novamente os equatorianos caso o sorteio traga essa coincidência. Foram duas vitórias alviverdes: 3 a 1 fora de casa, e 1 a 0 no Allianz Parque.

Do Grupo C, deixando para trás Nacional-URU e Red Bull Bragantino, quem ficou com a segunda vaga foi o Vélez Sarsfield-ARG (8 pontos), que somente ficou abaixo de seu conterrâneo Estudiantes-ARG na classificação, um dos destaques dessa fase de grupos com 13 pontos.

Já no Grupo D, uma das paradas mais duras que o Pote 2 deverá trazer: o deportes Tolima, que ficou na segunda posição empatado em pontos com o Atlético-MG, o qual venceu dentro do Mineirão por 2 a 1, mas acabou levando desvantagem no saldo. A viagem para Ibagué, na Colômbia, é sempre um desafio a mais na disputa.

No Grupo F, há a certeza de um brasileiro no Pote 2, ou seja, possibilidade real de pegar um conterrâneo logo de cara no mata-mata, uma vez que o Fortaleza foi quem ficou com a segunda vaga da chave, eliminando Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER. O líder foi o River Plate-ARG, que teve a segunda melhor campanha geral.

Por fim, saindo do Grupo G, mais um argentino pode pintar no caminho do Palmeiras: o Talleres-ARG, que foi o segundo colocado de uma chave que teve o Flamengo como líder e dono da terceira melhor campanha geral. Assim como o Tolima, é mais um adversário “encardido” que o Verdão pode ter nas oitavas de final da Liberta.

Veja os times que podem estar ou estarão no Pote 2 do sorteio

Podem estar:

​Libertad-PAR

Athletico-PR

The Strongest-BOL

Caracas-VEN

Deportivo Cali-COL

Corinthians

Boca Juniors-ARG

Garantidos no Pote 2:

​Emelec-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Deportes Tolima-COL

Fortaleza

Cerro Porteño-PAR

Talleres-ARG