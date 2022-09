De olho no líder, reservas de luxo do Flamengo enfrentam o Ceará no Maracanã

Estadão Conteúdo 04/09/2022 - 6:15 Compartilhe

Mostrando um futebol altamente técnico e atropelando seus adversários, o Flamengo corre atrás de três títulos nesta temporada. Perto das finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, ainda sonha em alcançar o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Outra vez, o ‘time reserva mais caro do Brasil’ volta ao Maracanã diante do Ceará, a partir das 11h pela 25.ª rodada, determinado a vencer e dar show à sua torcida.







Apontado como o maior responsável pela recuperação do Flamengo, o técnico Dorival Júnior reencontra pela primeira vez o seu ex-clube, o Ceará, no qual estava antes de aportar na Gávea e devolver o brilho aos flamenguistas. O paulista comandou o time cearense menos de três meses, com 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 73 dias de trabalho.

Agora, ele coleciona números impressionantes no rubro-negro carioca, embalado por 15 jogos de invencibilidade. No Brasileiro são oito jogos sem perder, com sete vitórias, sendo a última no clássico contra o Botafogo, por 1 a 0, no Engenhão. Bateu também no Coritiba, Juventude, Avaí, Atlético-GO, São Paulo e no Athletico, empatando com o líder Palmeiras, por 1 a 1, em São Paulo. Com 43 pontos e vivendo grande fase, o Flamengo é a principal ameaça do momento aos palmeirenses.

Dorival Júnior tem 24 jogos, com 18 vitórias, dois empates e quatro derrotas. “Estamos fazendo um Brasileiro de recuperação. Chegamos aqui na 14.ª colocação. É um processo, no momento, nós estamos na vice-liderança, tentando nos aproximar do Palmeiras. Não vamos abrir mão desse objetivo”, repete Dorival Júnior que soube usar com inteligência o enorme elenco do Flamengo, repleto de estrelas e de promessas.

Na última quarta-feira encaminhou a vaga para a final da Copa Libertadores ao bater o Velez Sarsfield, na Argentina, por 4 a 0, pela primeira partida da semifinal, deixando a imprensa argentina incrédula ao ponto de usar adjetivos ao Flamengo como insuperável e irresistível. Na volta, pode perder por até três gols de diferença, o que ninguém apostaria.

Para o duelo contra o ex-time, o técnico só deve manter o goleiro Santos, que tem atuado seguidamente e, desta vez, o atacante Gabigol que, pendurado na Libertadores, deve ser poupado no jogo de volta contra os argentinos. Mas os demais titulares estarão no banco de reservas, podendo entrar no segundo tempo, como tem acontecido nesta arrancada do time.

O zagueiro Léo Pereira, ausente por suspensão contra o Vélez-ARG, está de volta. O meia Arrascaeta, com dores no pé direito depois de ter sofrido uma pancada na partida na Argentina, também deve ser poupado. No ataque, o técnico perdeu a opção do jovem Lázaro, que foi negociado com o Almería, da Espanha, por 7 milhões de euros – perto de R$ 42 milhões.

Dorival Júnior reencontra o Ceará na parte debaixo da tabela, com apenas 27 pontos e sem vencer desde a 18.ª rodada, quando venceu o Avaí em casa por 1 a 0. Desde então, sofreu derrotas para Juventude, Palmeiras, Fortaleza e empatou com Botafogo, Red Bull Bragantino e Athletico, este na última rodada. Este jogo vai marcar a estreia o técnico Lucho González, que substituiu Marquinhos Santos, contratado para o lugar do próprio Dorival.

O Ceará estava sem técnico desde o dia 14 de agosto. O ex-jogador argentino se despediu dos gramados em 2021, no Athletico-PR, e tem no clube cearense a sua primeira oportunidade como treinador.

Embora o time esteja na parte debaixo da tabela, o treinador almeja vôos maiores no clube. “Temos os mesmos objetivos para o clube e é isso que a gente vai fazer até o fim da temporada, cumprir estas metas. Tem uma vaga na próxima Copa Libertadores que, matematicamente, ainda é possível. O clube nunca disputou a competição e tem a grandeza para isso”, destacou o argentino em sua apresentação, na última segunda-feira.

O atacante Jô poderá ganhar uma vaga no time titular. Com isso, Matheus Peixoto sairia do ataque. Agora é esperar o ‘batismo’ de fogo do novo treinador, em pleno Maracanã lotado e diante do clube que, neste momento, apresente o melhor e mais bonito futebol do país.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CEARÁ

FLAMENGO – Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Diego Ribas, Victor Hugo e Vidal; Marinho, Gabigol e Everton Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior.

CEARÁ – João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Guilherme Castilho, Vina e Vásquez; Matheus Peixoto (Jô) e Mendoza. Técnico: Lucho González.

ÁRBITRO – Dyorgines Padovani (ES).

HORÁRIO – 11h.

LOCAL – Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).