De olho no líder Monaco, PSG recebe Strasbourg na volta do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain, vice-líder do Campeonato Francês com dois pontos atrás do Monaco, vai enfrentar o Strasbourg em casa no sábado (19) sem poder pensar em tropeço, já que o time do Principado joga na véspera contra o Lille.

No último jogo antes da paralisação para a data Fifa, o PSG empatou em 1 a 1 com o Nice, resultado que permitiu aos monegascos escaparem na liderança isolada.

Em um mês de alta intensidade para o time parisiense, que na próxima terça-feira vai enfrentar o PSV Eindhoven pela Liga dos Campeões, cada jogo é crucial e um tropeço no Parque dos Príncipes com o Strasbourg (7º) pode ser o estopim para uma crise.

No entanto, a rodada se apresenta mais complicada para o Monaco, que nesta sexta-feira recebe o Lille (5º), embalado por duas vitórias consecutivas.

Terceiro colocado, o Olympique de Marselha fecha a rodada visitando o Montpellier (17º) no domingo.

O time de Marselha, que vem de um empate com o lanterna Angers e uma derrota diante do Strasbourg, precisa voltar a vencer para não ficar para trás na disputa pelo título e ganhar moral a uma semana do clássico contra o PSG.

— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

(15h45) Monaco – Lille

– Sábado:

(12h00) Brest – Rennes

(14h00) Saint-Etienne – Lens

(16h00) PSG – Strasbourg

– Domingo:

(10h00) Le Havre – Lyon

(12h00) Auxerre – Reims

Nantes – Nice

Toulouse – Angers

(15h45) Montpellier – Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Monaco 19 7 6 1 0 14 4 10

2. PSG 17 7 5 2 0 21 6 15

3. Olympique de Marselha 14 7 4 2 1 16 8 8

4. Reims 14 7 4 2 1 14 10 4

5. Lille 13 7 4 1 2 13 8 5

6. Lens 11 7 2 5 0 7 4 3

7. Strasbourg 10 7 2 4 1 14 12 2

8. Lyon 10 7 3 1 3 10 12 -2

9. Nice 9 7 2 3 2 15 7 8

10. Nantes 9 7 2 3 2 9 8 1

11. Brest 9 7 3 0 4 10 13 -3

12. Rennes 7 7 2 1 4 11 11 0

13. Saint-Etienne 7 7 2 1 4 6 18 -12

14. Auxerre 6 7 2 0 5 9 15 -6

15. Le Havre 6 7 2 0 5 7 15 -8

16. Toulouse 5 7 1 2 4 6 10 -4

17. Montpellier 4 7 1 1 5 8 21 -13

18. Angers 3 7 0 3 4 5 13 -8

