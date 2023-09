De olho no G-6, Atlético-MG vai a Curitiba em dia de reencontro de Felipão com o Athletico-PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 7:00 Compartilhe

Na briga por vaga no G-6, Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o reencontro de Luiz Felipe Scolari com o clube paranaense, com quem foi vice-campeão da Libertadores no ano passado.

Após a última temporada, Felipão resolveu virar dirigente do Athletico-PR e colocou Paulo Turra em seu lugar. No entanto, o treinador balançou com uma oferta do Atlético-MG e acabou deixando o clube paranaense em meio a protestos dos torcedores, apesar de todo sucesso obtido.

Do outro lado, Felipão tenta arrancar com o Atlético-MG, no qual vem tendo muita dificuldade. No total, foram 14 jogos, com três vitórias, cinco empates e seis derrotas, além da eliminação para o Palmeiras na Copa Libertadores.

Felipão tinha risco de ficar fora da partida por conta da expulsão frente ao América-MG, mas o treinador, que vem atuando com efeito suspensivo, após pegar dois jogos, teve seu caso retirado da pauta do STJD. Com isso, estará à beira do campo.

O Atlético-MG terá o retorno de Guilherme Arana, que conseguiu efeito suspensivo junto ao STJD pela expulsão diante do Goiás, e está à disposição do treinador. Ele será titular. Por outro lado, Felipão continua com vários desfalques. O zagueiro Maurício Lemos e o volante Rodrigo Battaglia estão suspensos. Já Igor Rabello e Zaracho foram vetados pelo departamento médico, assim como Hyoran. Bruno Fuchs e Edenilson devem iniciar entre os titulares.

“Com relação às críticas, é normal no futebol. Cada um tem a sua opinião. Eu escolhi ser jogador, e sabia que as cobranças serão para sempre. Estou preparado para isso e pronto para ajudar o Atlético-MG a conquistar seus objetivos”, disse o atacante Paulinho.

No Athletico, o atacante Canobbio está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque certo é o goleiro Bento, que também foi cortado da seleção brasileira por causa de uma lesão na coxa. Com isso, Léo Linck assume como goleiro titular.

No lugar de Canobbio, Fernandinho, que volta de suspensão, é o mais cotado. O lateral Esquivel é mais um que retorna ao time. Ele se recuperou de lesão no púbis e assumirá a posição de Vinícius Kauê, expulso no jogo contra o Fluminense.

“Estou em um clube grande e tenho que passar (pela pressão) com naturalidade. Infelizmente, os resultados não estão vindo, mas estamos no G-7 e há sete partidas sem perder. É seguir trabalhando e buscar um grande resultado contra o Atlético-MG”, disse o treinador Wesley Carvalho.

