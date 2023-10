De olho no G-6, Atlético-MG enfrenta o lanterna Coritiba na Arena MRV

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2023 - 6:30 Compartilhe

Para entrar de vez na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Atlético-MG enfrenta o desesperado e lanterna Coritiba no domingo, às 18h30, na Arena MRV, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, o Atlético-MG vive o seu melhor momento e vem fazendo a melhor campanha do segundo turno. Já são cinco jogos de invencibilidade, sendo três triunfos consecutivos, o último diante do Internacional por 2 a 0. O clube mineiro tem 40 pontos, muito perto do G-6.

Do lado do Atlético-MG, Felipão colocará em campo o que tem de melhor, com um ataque formado por Hulk, Paulinho e Pavón. A principal dúvida é no meio de campo entre Igor Gomes e Pedrinho.

“Temos que fazer os três pontos lá, contra o Coritiba. Não pensem vocês que vai ser jogo de tico tico não. Não existe bobo no futebol. Vai ser um jogo complicado, mas sabemos o que precisamos fazer”, disse Felipão.

Para continuar brigando para fugir do rebaixamento, o Coritiba terá que quebrar um tabu de nove anos sem vencer o Atlético em Belo Horizonte (MG). O último triunfo aconteceu em 2014, quando venceu na Arena Independência por 2 a 1. Desde então, foram cinco jogos, com quatro derrotas e um empate.

A missão do Coritiba é mais complicada. É o lanterna e tem apenas 17 pontos, ainda muito longe de deixar a zona de rebaixamento. No entanto, a motivação voltou, ainda mais após bater o rival Athletico-PR por 2 a 0. Mas o técnico Thiago Kosloski não contará com o principal driblador do campeonato. Marcelino Moreno está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

O treinador tem também vários desfalques por lesão: o goleiro Luan Polli, os zagueiros Jean Pedroso e Thiago Dombroski, além dos meias Bruno Gomes e Boschilia.

A boa notícia é o retorno de Robson, que retorna de suspensão. Ele é quem substituirá Marcelino Moreno no setor ofensivo. “O momento é difícil, nosso torcedor está magoado, triste, nós também. Mas eu tenho certeza que o Coritiba, num futuro próximo, vai ser um case de sucesso em todos os aspectos.”

