De olho no G-4, Grêmio recebe CSA em busca da 4ª vitória consecutiva

No embalo da vitória sobre o arquirrival Internacional, na rodada passada, o Grêmio segue ainda mais motivado em busca de uma vaga no G-4. Nesta quinta-feira, o time gaúcho vai receber o combalido CSA às 21 horas, em sua Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tentativa de emplacar o quarto triunfo consecutivo.

O time gaúcho soma 50 pontos, apenas dois atrás do São Paulo, o primeiro time dentro da zona de classificação direta à fase de grupos da próxima Copa Libertadores. Se vencer nesta quinta e o time paulista tropeçar diante do Fluminense, o Grêmio alcançará a vaga no G-4, faltando então sete rodadas para o fim da competição.

“Se pensarmos friamente, faltam 31 dias para acabar o campeonato. É um mês e tem oito jogos. Nosso planejamento é pensar jogo a jogo. Na minha opinião, agora o jogo mais importante é contra o CSA, que vale os mesmos três pontos. Vamos ter que encarar cada jogo com o uma final até o fim. Nãos será fácil chegar nesse G-4, mas temos grupo para isso”, avisa o zagueiro Pedro Geromel.

O Grêmio vem em bom momento no Brasileirão, principalmente após a eliminação para o Flamengo na semifinal da Libertadores. Antes de vencer o Internacional, a equipe de Renato Gaúcho vencera o Vasco em São Januário e o Botafogo, em Porto Alegre. No caso da vitória sobre o Inter, a importância foi simbólica, mas também técnica, por se tratar de um rival direto na disputa pelo G-4.

Na busca por voltar a figurar entre os primeiros colocados, o time gremista deve ter quase força máxima para o duelo desta quinta. Os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann e o meia-atacante Alisson, que foram poupados no treino de terça, voltaram a treinar normalmente na quarta e não serão problema para o duelo desta quinta.

Com o retorno do trio, Renato Gaúcho deve escalar sua equipe com: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kanneman, Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli, Everton; Luciano.