De olho no G-4, CSA visita a lanterna Ponte Preta Azulão chega embalado pelo triunfo em cima do Cruzeiro e quer os três pontos fora de casa

Após bater o Cruzeiro, o CSA volta a campo neste meio de semana e o adversário é a Ponte Preta, que está na lanterna da Série B.

Com a necessidade de vencer para se aproximar do G-4, o Azulão quer aproveitar o momento instável do adversário e somar três pontos fundamentais na classificação.

Com 8 pontos conquistados, o CSA é o 12º colocado da Série B. O Sampaio Corrêa, primeiro time da zona de acesso, tem 12 pontos.

