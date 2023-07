De olho no G-4, Botafogo-SP abre rodada da Série B contra o embalado Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 7:30 Compartilhe

Buscando somar pontos para se aproximar do G4, o Botafogo-SP terá um duro desafio na noite desta segunda-feira (17). Na partida que abre a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time de Ribeirão Preto recebe o embalado Criciúma, às 20h, no Estádio Santa Cruz, em um duelo que promete casa cheia.

Na tabela de classificação, o Botafogo aparece em 11º lugar, com 24 pontos, seis atrás do Novorizontino, primeiro time no G4. Por isso, uma vitória diante do Criciúma coloca os paulistas novamente na briga pelo acesso.

Enquanto isso, o time catarinense, que chega em Ribeirão Preto com seis jogos de invencibilidade na Série B, precisa vencer para alcançar o topo da tabela. O Criciúma está na vice-liderança da competição nacional, com os mesmos 34 pontos do líder Vila Nova.

Após o adiamento da partida diante da Chapecoense na última rodada, devido aos recentes ciclones que atingiram a região de Santa Catarina, o Botafogo teve mais dias para treinar e regularizar seus reforços. O clube anunciou, desde a abertura da janela, o goleiro Gabriel Gasparotto, os zagueiros Luís Felipe e João Maranini, o meia Ivonei e o atacante Toró.

Para a partida, o treinador Marcelo Chamusca deve promover mudanças. João Maranini, já regularizado no BID da CBF, pode estrear, assim como Ivonei. Em contrapartida, Edson Carioca, suspenso, será desfalque diante do Criciúma.

Do outro lado, Cláudio Tencati tem dúvidas para escalar seu time. Para o duelo desta segunda-feira, o comandante contará com os retornos do goleiro Gustavo e do zagueiro Walisson Maia, mas perdeu o volante Miqueias, suspenso no empate em 1 a 1 com o Guarani, na última rodada.

