De olho no Fluminense, Mancini monta treino técnico para o Corinthians O Timão faz sua primeira partida de 2021 contra o Fluminense, quarta-feira (13), às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

No domingo (10), o Corinthians realizou, no CT Dr. Joaquim Grava, o penúltimo treino preparatório para a partida de quarta-feira (13), contra o Fluminense, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sornoza saiu: lembre 15 estrangeiros que tiveram passagem discreta no Timão

​

​O preparador físico da equipe, Flávio de Oliveira, comandou o aquecimento no Campo 1. Depois disso, os atletas se dirigiram ao Campo 3, onde o técnico Vagner Mancini os dividiu em quatro times para um trabalho técnico em campo reduzido.

O último treino para o jogo contra os cariocas será realizado na segunda-feira (11), no período da tarde, no CT Dr. Joaquim Grava.

CORINTHIANS PEGA VAGA NA LIBERTA? SIMULE O BRASILEIRÃO AQUI

E MAIS:

O Corinthians não entrou em campo na última rodada do Brasileirão pois o seu adversário, o Palmeiras, teve compromisso pela semifinal da Libertadores, na terça-feira (5). O clássico foi remarcado para o dia 18 de janeiro, às 19h, no Allianz Parque.

O duelo contra o time das Laranjeiras, válido pela 29ª rodada do campeonato, seria no final de semana. No entanto, ele foi remarcado para a próxima quarta-feira (13), para ser transmitido na TV aberta.

Contra o Flu, o único desfalque certo do Timão é Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Méndez volta de suspensão e vai disputar uma vaga com Jemerson, que é o favorito e foi titular no treino da última quinta-feira (7).

E MAIS:

Veja também