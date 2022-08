De olho no Coritiba, Lisca treina todo o elemco do Santos pela primeira vez

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 18:58 Compartilhe

Duas semanas após assumir o comando técnico do Santos, Lisca comandou um treinamento para todo o elenco, nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, de olho no confronto com o Coritiba, segunda-feira, às 20 horas, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Pires e Alex foram as novidades da atividades, mas ambos devem demorar um pouco mais para retornar ao time principal. o lateral-esquerdo está me trabalho de transição física no gramado, enquanto o zagueiro também foi ao gramado, mais ainda está com a equipe de fisioterapia.

Para o duelo em Curitiba, Lisca não poderá contar com o volante Camacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o zagueiro Eduardo Bauermann retorna ao time, livre após cumprir suspensão.

Um time provável para o Santos entrar em campo segunda-feira poderá formar com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Lucas Barbosa (Léo Baptistão), Lucas Braga e Marcos Leonardo.

O Santos inicia a disputa da 21ª rodada do Brasileirão na nona colocação, com 27 pontos, após seis vitórias, nove empates e cinco derrotas.