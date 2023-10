De olho no conflito, Bolsa tem queda de 1%

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 18:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 13 OTT – A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de mais de 1% e o dólar sobe acompanhando a preocupação do mercado com os desdobramentos da guerra no Oriente Médio.

O Índice Bovespa cai 1,09% aos 115.119 pontos ás 16h (horário de Brasília), pouco antes do fim do pregão. No entanto, o dólar sobe 1%, vendido a R$ 5,101. O euro tem leve queda de 0,06%, negociado a R$ 5,354.

“Com geopolítica, mesmo que o investidor consiga enumerar todas as variáveis, deve-se ter muita cautela”, disse Dalton Gardiman, da consultora Ágora Investimentos. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias