De olho na volta aos treinos, COB está preparado para a Missão Europa Comitê Olímpico do Brasil afirma que terá atenção redobrada à saúde dos atletas. Expectativa é que eles estejam liberados para treinar na próxima segunda-feira, dia 20

Está tudo pronto para a Missão Europa. Nesta sexta-feira, 17, mais de 70 atletas, de seis modalidades (boxe, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, nado artístico e natação), embarcam para Portugal, onde iniciam a retomada da preparação visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021.

Esta será a primeira delegação brasileira a viajar ao país europeu, em um movimento que deve ocorrer constantemente entre os meses de julho e dezembro, período estipulado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pelas Confederações Brasileiras Olímpicas para a execução do projeto.

– A Missão Europa tem um objetivo claro: permitir que o atleta brasileiro consiga treinar com segurança e qualidade após longa inatividade, oferecendo a eles a melhor estrutura possível. E tudo isso respeitando os protocolos de saúde que o momento exige e com o suporte incondicional das equipes de apoio do COB e das confederações – disse o vice-presidente do COB, Marco La Porta.

Após obter uma autorização do governo português, tendo em vista que a legislação no país europeu prevê condições especiais de ingresso para o desempenho de atividades de natureza profissional, o COB desenvolveu protocolos rígidos para evitar a contaminação da COVID-19 e oferecer boas condições de segurança aos seus atletas.

Todos os integrantes da Missão só poderão viajar a Lisboa e depois seguir para as quatro bases do Time Brasil em Portugal – Rio Maior, Coimbra (judô), Sangalhos (ginástica) e Cascais (vela) – se forem testados três dias antes do embarque e apresentarem resultado negativo para o exame PCR. No aeroporto e durante o voo, atletas e oficiais estarão de máscara a todo instante e deverão cumprir todos os cuidados de higiene, como não colocar as mãos nos olhos e na boca, manter um distanciamento das outras pessoas e evitar ao máximo encostar em objetos.

Assim que desembarcarem em Portugal, os componentes do Time Brasil passarão por novas testagens (PCR e sorologia) e ficarão em quarentena, isolados nos quartos do centro de treinamento Rio Maior Sports Centre, situado a 75km de Lisboa, até a divulgação dos resultados. Caso não sejam detectados com o vírus, os atletas ainda passarão por avaliações físicas, antes de serem liberados para os treinos, o que deve ocorrer somente na segunda-feira, dia 20.

– Os resultados negativos nos exames, neste curto intervalo de tempo, praticamente garantem que eles estão sem o vírus, em condições de entrarem no CT com segurança e sem passar para ninguém. Nossa orientação é para que os atletas não saiam do CT. Vamos monitorá-los diariamente – explicou a coordenadora médica do COB, Ana Carolina Côrte, que acompanhará o Time Brasil no Rio Maior Sports Centre.

O voo da delegação brasileira (Azul – 8750) sai nesta sexta-feira, às 16h10 (horário de Brasília), do Aeroporto Internacional de Viracopos (Campinas), e tem chegada prevista em Lisboa no sábado, às 5h55 (horário local).

E MAIS:

E MAIS:

Veja também