De olho na liderança, Bahia quer confirmar bom momento contra Criciúma fora de casa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/06/2024 - 7:00 Para compartilhar:

Principal surpresa do Campeonato Brasileiro, o Bahia mira a liderança no confronto com o Criciúma, marcado para este domingo, às 18h30, no Estádio Heriberto Hülse, pela nona rodada. Enquanto um quer assumir a ponta, o outro quer fugir da zona de rebaixamento.

O Bahia vem em alta e aparece na vice-liderança, com os mesmos 17 pontos do líder Flamengo. A única derrota foi na primeira rodada, quando levou 2 a 1 do Internacional. Ou seja, são sete jogos de invencibilidade. No último compromisso, venceu o Fortaleza por 1 a 0, em Salvador (BA).

O Criciúma, por outro lado, está em queda livre. É bem verdade que o time carvoeiro fez apenas seis jogos, mas perdeu os últimos três, incluindo o duelo frente ao Athletico-PR, por 3 a 1, na última quinta-feira. Atualmente, está na zona de rebaixamento, com cinco pontos.

Os dois times só se enfrentaram em 24 oportunidades, com 10 vitórias do time baiano, sete derrotas e sete empates. O time catarinense não vence o rival desde 2016.

No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati contará com o zagueiro Rodrigo, que cumpriu suspensão na rodada anterior. O lateral Miguel Trauco também está de volta, mas sua presença no time titular é incerta.

Por outro lado, o treinador não terá novamente dois de seus principais jogadores: o meia Fellipe Mateus, com uma lesão no joelho, e Felipe Vizeu, com dores na posterior da coxa.

“Temos que pensar em conjunto, apontar jogos bons dos atletas e resgatar momentos que já tivemos para potencializar. Vamos trabalhar com fatores positivos e não negativos”, disse o treinador.

No Bahia, Rogério Ceni terá alguns desfalques por suspensão, a exemplo do zagueiro Kanu e do atacante Carlos de Pena. Por isso, Rezende deve seguir improvisado no setor defensivo, mas o zagueiro Víctor Cuesta, recuperando-se de lesão, pode retornar. No ataque, nada muda, já que De Pena vinha sendo opção no banco.

A boa notícia é pelo retorno de Thaciano, que cumpriu a automática. Ele retoma sua posição entre os titulares, provavelmente na vaga de Everaldo, ou até mesmo de Ademir.

“Temos que nos orgulhar do que temos feito. É uma equipe que luta até o fim, que treina muito forte e que está se doando ao máximo dentro de campo. Acredito neles e confio que podemos ir longe na competição”, disse Ceni.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X BAHIA

CRICIÚMA – Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Meritão, Ronald e Matheusinho; Bolasie e Eder. Técnico: Cláudio Tencati.

BAHIA – Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende (Victor Cuesta) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Thaciano (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO – 18h30.

LOCAL – Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).