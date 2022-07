De olho na liderança, Athletico-PR e Inter se enfrentam na Arena da Baixada

Em duelo direto pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada. Ambos vivem uma lua de mel com seus respectivos treinadores, Felipão, pelo lado rubro-negro, e Mano Menezes, pela lado colorado.

Classificado às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Internacional vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, com direito a gol no último minuto da partida. Justamente por isso o time gaúcho aparece na terceira posição, com 28 pontos, atrás apenas de Palmeiras (30) e Corinthians (29). O Athletico, por sua vez, vem disputando em três frentes. Está nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. No Brasileirão, é o sexto colocado, com 27. No entanto, o time paranaense vem de derrota, por 2 a 1, frente ao Goiás, na última rodada.

O técnico Felipão indicou que utilizará força máxima. O treinador recebeu resposta positiva do departamento médico e poderá colocar em campo o que tem de melhor. As principais ausências são o zagueiro Thiago Heleno, lesionado, e Fernandinho, que poderá fazer sua reestreia a partir da próxima segunda-feira, quando abre a janela de transferência. Já o meio-campo Christian passou por uma cirurgia no joelho.

Felipão manterá Khellven na lateral-direita e Erick no meio de campo. A mudança de rotina do treinador é no ataque. Pedro Rocha dará lugar para Cuello, que formará o trio com Pablo e Cannobio. “Temos (contra o Inter) outra decisão pela frente. Um adversário direto. E vamos ter novamente que mostrar que esse jogo é tão importante quanto o que foi no meio da semana. Nossa torcida, se puder, se vierem 23 mil, estou satisfeito. Vamos dar o nosso melhor para que o Athletico seja vencedor de novo”, prometeu Felipão.

Do outro lado, Mano Menezes não poderá contar com o meia Taison, com uma lesão na coxa esquerda. O jogador desfalcará o Internacional por três semanas. Com isso, a vaga no meio de campo do time colorado ficou em aberta e vem sendo disputada por Maurício e Boschilia.

Na defesa, Mano Menezes optou por preservar Rodrigo Modelo e Gabriel Machado. O Inter entrará em campo com Vitão e Kaique Rocha. No ataque, Alemão está recuperado de uma gripe e se colocou à disposição do treinador. A tendência é que seja titular.

Mano Menezes não terá também Wanderson, Alan Patrick, Bustos e Renê, todos lesionados. Eles nem viajaram, a exemplo de Estêvão, que se recuperou recentemente da covid-19.