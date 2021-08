De olho na Libertadores, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o São Paulo Choque-Rei decisivo está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (10) no Morumbi

O Palmeiras se reapresentou neste domingo (8) após a derrota em casa para o Fortaleza pela décima quinta rodada do Brasileirão. Mudando de foco, o time iniciou a preparação para o duelo contra o São Paulo, válido pelas quartas de final da Libertadores, que acontece nesta terça-feira (10).

Foram a campo para atividades técnicas apenas os reservas e jogadores que atuaram menos de 45 minutos no duelo deste último sábado. Enquanto Abel Ferreira conduzia o treino com esse grupo, os titulares da partida realizaram apenas trabalhos de regeneração na parte interna da Academia de Futebol.

placeholder

O treinamento comandado pela comissão técnica consistiu em um exercício de dois toques em campo reduzido para aprimorar aspectos de passe e marcação. Na sequência, foram trabalhadas infiltrações e finalizações no mesmo espaço.

Invicto como visitante há 13 partidas, o Verdão detém a maior sequência da história da Libertadores e pode ampliar ainda mais se não perder o clássico. Por outro lado, o Alviverde nunca venceu o rival na história da competição e busca quebrar esse tabu para encaminhar sua classificação.

O Maior Campeão Nacional volta a campo às 21h30 (horário oficial de Brasília) no Morumbi, para tentar largar na frente no mata-mata da copa continental. O confronto de volta está marcado para a terça seguinte (17) no mesmo horário no Allianz Parque.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também