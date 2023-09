De olho na Libertadores, Internacional poupa titulares diante do Atlético-MG no Beira-Rio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2023 - 7:00 Compartilhe

Internacional e Atlético-MG farão um clássico nacional neste sábado, às 21h, na sequência do Campeonato Brasileiro. Preocupado com a Copa Libertadores da América, o time gaúcho atuará com os reservas diante de um adversário que está em ascensão e busca o G-6. A partida, válida pela 25ª rodada, será realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No primeiro turno, em Belo Horizonte (MG), o Atlético venceu por 2 a 0, com gols de Vargas e Paulinho.

A opção do Internacional por usar um ‘time B’ é porque colocou como prioridade o confronto decisivo na próxima quarta-feira diante do Fluminense, pelas semifinais da Libertadores. O primeiro jogo, no Maracanã, terminou empatado por 2 a 2. Quem vencer avança à final.

Focado no torneio continental, o Inter vem de derrota para o Athletico-PR no Brasileirão, por 2 a 1, quando já utilizou reservas. No momento, ocupa a modesta 14ª colocação com 29 pontos, apenas quatro a mais do que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 25. Dentro de casa, já disputou 11 jogos, com cinco vitórias, três empates e três derrotas.

O técnico Eduardo Coudet já adiantou que poupará os titulares. Assim, Hugo Mallo, Mercado, Vitão, Renê, Johnny, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick, Wanderson e Valencia não devem ficar à disposição. O goleiro Sergio Rochet poderia ser o único titular a entrar em campo, mas teve um desconforto na região lombar e também será preservado, dando lugar para Keiller.

Fabricio Bustos e Carlos de Pena, que poderiam atuar, são outras baixas, mas por suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Rômulo e Gabriel Barros são os favoritos para as vagas, respectivamente.

Coudet reforçou a importância de pontuar no Brasileirão, mas não escondeu a ansiedade pelo jogo da Libertadores. “Na minha cabeça tenho que preparar a partida de sábado, mas não vou mentir. Ninguém vai esquecer de quarta-feira. Queria falar que iam jogar todos, mas temos uma decisão e é o jogo que esperamos. Mas temos esse compromisso sábado e precisamos ganhar no Brasileirão.”

Disputando apenas o Brasileirão, o Atlético-MG vem reagindo e não perde há quatro rodadas. Venceu o Santos, por 2 a 0, empatou com o Athletico-PR, por 1 a 1, e superou Botafogo e Cuiabá, ambos por 1 a 0. Com isso, saltou para 37 pontos, em nono lugar. Quem fecha o G-6 é o Athletico, com 40 pontos, enquanto o G-4 é fechado pelo Red Bull Bragantino, com 42.

Como visitante, porém, não vence há dois jogos. Além do empate com o Athletico, perdeu para o Vasco, por 1 a 0. Em 12 jogos, conquistou quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O técnico Felipão terá praticamente força máxima para buscar a vitória. Isso porque apenas o volante Otávio é desfalque, por suspensão. Assim, Battaglia pode ser recuado, abrindo vaga para Edenilson ou Zaracho no setor.

O zagueiro Igor Rabello, em transição, e o atacante Eduardo Vargas, com lesão no joelho, eram baixas já esperadas. Guilherme Arana, que foi suspenso por dois jogos após expulsão diante do Goiás, teve a pena reduzida e está confirmado e motivado por sua convocação à seleção brasileira. Na quinta-feira ele foi chamado para o lugar de Caio Henrique, lateral-esquerdo do Monaco-FRA, que vai passar por uma cirurgia.

Apesar de vitórias apertadas, Felipão enalteceu a evolução do time, que está mais confiante. “Se somarmos as chances vivas de gol, tivemos três a quatro no último jogo, mas sofremos até o fim. Estimula a gente a trabalhar mais forte. As coisas vêm sendo acrescentadas e estamos ganhando confiança. Isso é o mais importante”, destacou.

