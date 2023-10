De olho na Libertadores, Fluminense enfrenta Atlético-MG por vaga no G-6

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/10/2023 - 7:30 Para compartilhar:

Concorrentes diretos na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores, Atlético-MG e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 21h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 30ª rodada do Brasileirão. Apesar da importância da partida, o tricolor carioca pode preservar boa parte de seus jogadores, pensando na decisão contra o Boca Juniors, pelo torneio continental.

O Atlético-MG vem de vitória sobre o vice-líder Red Bull Bragantino por 2 a 1 e aparece na sétima colocação, com 46 pontos. Mas quer se redimir diante de sua torcida, depois de perder para o rival Cruzeiro, por 1 a 0, no último domingo. A busca é por um lugar dentro do G-6, que o garantiria na Libertadores.

O Atlético tem reforços. O técnico Felipão contará com o zagueiro Maurício Ramos e com o meia Zaracho. Ambos estavam suspensos contra o Red Bull Bragantino e devem retomar suas posições entre os titulares.

Por outro lado, Felipão não contará com o volante Battaglia, que passou por uma cirurgia no joelho e não joga mais em 2023. O atacante Vargas também está vetado. Já o lateral Mariano treinou com bola e pode ser uma opção, mas a tendência é que seja preservado.

“Para que a torcida entenda, de uma vez por todas, eu não me preocupo muito com isso, mas quero que entendam que não é assim. Não é de um dia para o outro que se joga. E se analisarmos os campeonatos de 2022, 20 e 19, vão ver em que posição estávamos quando chegamos no 29º jogo. Tenham calma porque estamos trabalhando e trabalhando sério”, disse Felipão.

O Fluminense também venceu na última rodada ao fazer 5 a 3 em cima do Goiás, no Maracanã. É o oitavo colocado, com 45 pontos, mas sua maior prioridade, no entanto, é a final da Libertadores no dia 4 de novembro diante do Boca Juniors, no Maracanã.

Mantendo o discurso batido de pensar em ‘jogo a jogo’, o técnico Fernando Diniz deve preservar alguns jogadores visando a grande decisão do ano, mas a certeza é que não terá o meia Paulo Henrique Ganso e nem o atacante Germán Cano, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

O treinador deve aproveitar para preservar outros jogadores, a exemplo do lateral Marcelo e do meia Arias. O zagueiro Nino também é desfalque por estar lesionado.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias