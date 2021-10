De olho na Libertadores, Fluminense busca driblar o negativo retrospecto recente contra o Atlético-GO Nas últimas cinco vezes que as equipes se enfrentaram, o Tricolor saiu de campo com a vitória em apenas uma oportunidade; no jogo do primeiro turno, o Dragão levou a melhor

Neste sábado, o Fluminense enfrenta o Atlético-GO pela 25ª rodada do Brasileiro no Maracanã. Com o objetivo de conquistar a classificação para a Libertadores, o Tricolor precisa se recuperar da derrota na última rodada, contra o Fortaleza, para encostar novamente no G6. Contudo, o retrospecto recente do confronto é desfavorável para o Time de Guerreiros.

Em toda a história, as equipes se enfrentaram em 13 partidas pelo Brasileiro, com seis vitórias do Tricolor, quatro do time goiano e três empates. No Maracanã, o visitante venceu apenas uma vez, também na 25ª rodada da competição, em 2012.

Porém, nos últimos cinco confrontos, quatro deles ocorridos na temporada passada, o Dragão venceu as três últimas, contra apenas uma vitória do Flu e um empate. Em 2020, o Atlético-GO também foi responsável pela eliminação do clube na quarta fase da Copa do Brasil. Na sexta rodada do Brasileiro, o Tricolor perdeu para o Atlético no Estádio Antônio Accioly por 1 a 0, com um gol de Nathan Silva. Assim, a missão de conquistar os três pontos em casa não é garantida.

> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

Apesar do histórico, o Dragão faz uma campanha inferior a do Fluminense em 2021. Enquanto o time das Laranjeiras briga pela classificação para o torneio continental, em 9° lugar, o goiano ocupa a 11ª colocação com 30 pontos. Adversários diretos na tabela, o Atlético-GO pode pegar o elevador e ultrapassar o Fluminense caso saia do Maracanã com a vitória.

Para levar a melhor no duelo, o Tricolor tem mais um reforço, além dos onze em campo: a torcida. Este será o segundo jogo após a volta do público aos estádios na Série A, e a esperança dessa vez é que a história termine diferente do que foi na última quarta-feira. Após a quebra da sequência vitoriosa, na última rodada, poder comemorar um triunfo com os torcedores é uma motivação a mais à equipe treinada por Marcão.

Confira os resultados das últimas cinco partidas

7ª rodada do Brasileiro 2020 – Fluminense 1 x 1 Atlético-GO

Quarta fase da Copa do Brasil 2020 (ida) – Fluminense 1 x 0 Atlético-GO

Quarta fase da Copa do Brasil 2020 (volta) – Atlético-GO 3 x 1 Fluminense

26ª rodada do Brasileiro 2020 – Atlético-GO 2 x 1 Fluminense

6ª rodada do Brasileiro 2021 – Atlético-GO 1 x 0 Fluminense







*Estagiária sob a supervisão de Victor Mendes

