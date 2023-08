De olho na Libertadores, Flamengo encara o Cuiabá com time mexido pelo Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2023 - 6:20 Compartilhe

De olho no jogo das oitavas de final da Copa Libertadores contra o Olimpia, no Paraguai, o Flamengo entra em campo neste domingo, às 20h, contra o Cuiabá, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para a Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, onde o time carioca deve usar uma formação alternativa, sem esquecer, porém, que tem 31 pontos e segue na cola do líder Botafogo, com 43.

Como venceu pelo placar mínimo no jogo de ida na última quarta-feira no Maracanã, gol de cabeça de Bruno Henrique, o técnico Jorge Sampaoli deve poupar a maioria dos titulares. A partida de volta pelo torneio continental acontecerá na próxima quinta-feira, às 21h, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O empate garante uma vaga nas quartas de final para seguir atrás do bicampeonato.

No Brasileirão, o Flamengo está há seis jogos invicto e vem de uma excelente vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, em Belo Horizonte (MG). Embora pense na Libertadores, o time carioca não quer sair do pelotão de cima da tabela e muito menos do G4.

Mesmo não confirmando a escalação de um time alternativo, Sampaoli sabe que não contará com duas de suas principais estrelas: o meia Arrascaeta e atacante Gabigol, ambos suspensos pelo terceiro amarelo, estão fora.

Com isso, aumentam as chances de Pedro, substituto natural de Gabigol, voltar ao time titular. Após a vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1 no último sábado, ele recebeu um soco no rosto do preparador físico Pablo Fernández – o profissional acabou demitido. Como faltou ao treino de segunda-feira, foi punido por ato de indisciplina e ficou de fora do jogo do Olimpia.

Mas contra o Cuiabá, ele deve formar o ataque com Éverton Cebolinha e Bruno Henrique ou Luiz Araújo. Sampaoli já demonstrou que terá um cuidado especial com o artilheiro, que estaria nos planos do Benfica, de Portugal.

Após a vitória sobre o Olimpia, o argentino definiu o atacante como ‘minha gente’ e afirmou que tem de protegê-lo. “Eu tenho que proteger o Pedro e resolver toda situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu. Pedro não jogou (no meio da semana) porque o clube determinou uma suspensão. Ele já voltou a treinar com o grupo e, se estiver em condições, poderá jogar ou não em Cuiabá”, explicou.

Recuperado de um edema na posterior da coxa esquerda, o lateral-esquerdo Filipe Luís voltou aos treinos na sexta-feira, mas não deve ser poupado. Ayrton Luís volta a iniciar um jogo. O zagueiro Léo Pereira, com o mesmo tipo de contusão, entretanto, continua seu tratamento no departamento médico e também fica fora. Assim como o volante Erick Pulgar que se recupera de uma lesão na coxa direita.

Pela frente, o Flamengo terá um time em ascensão. Embalado por três vitórias seguidas (Fortaleza, São Paulo e Internacional), o Cuiabá defende invencibilidade de cinco rodadas no Brasileirão – quatro vitórias e um empate – e briga para encostar nas seis primeiras colocações. O time tem 25 pontos e já sonha com voos mais altos.

O técnico português António Oliveira terá força máxima. Desfalque, por suspensão, na vitória por 2 a 1 sobre o Inter, Jonathan Cafú retorna ao ataque e deve reassumir a condição de titular no lugar de Wellington Silva.

Para este jogo, se o Flamengo tem Pedro, a grande atração do Cuiabá é Deyverson, autor de sete gols no Brasileirão e que, sexta-feira, completou um ano de clube. Ele é o vice-artilheiro do campeonato – mesmo número de Róger Guedes que deixou o Corinthians. Ambos têm seis gols a menos do que Tiquinho Soares, do Botafogo, artilheiro do Brasileirão, com 13.

Nesta semana, Deivinho, como o atacante gosta de ser chamado, completou um ano no Cuiabá, tendo disputado 41 jogos e marcado 18 gols. Agora espera marcar mais um e ofuscar o esperado retorno de Pedro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias