De olho na estreia do Brasileiro, Rafinha e Filipe Luís dão novo passo por recuperação Laterais titulares do Flamengo fizeram trabalho de transição, com bola, no Ninho

O Flamengo voltou ao Ninho do Urubu para seguir a preparação visando o Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira. O destaque fica para o avanço de Rafinha e Filipe Luís em suas respectivas recuperações. A dupla de laterais seguiu trabalhando à parte no CT, mas já no processo de transição, com bola e no gramado, junto ao fisioterapeuta Eduardo Calçada.

Nas redes sociais, o clube divulgou imagens das atividades de Rafinha e Filipe Luís. O lateral-direito chegou a ser dúvida para a decisão do Carioca, mas entrou em campo no sacrifício – já que o próprio camisa 13 revelou que atuou com o rompimento do ligamento do tornozelo direito. Filipe Luís, por sua vez, teve uma lesão na panturrilha direita constatada depois do último Fla-Flu.

Mais cedo, o departamento de futebol do Flamengo realizou a bateria de exames semanal do novo coronavírus e, conforme informado pelo clube, todos atletas e colaboradores da comissão técnica testaram negativo.

Com a expectativa de contar com Rafinha e Filipe Luís, o Flamengo segue se preparando para o Campeonato Brasileiro, cujo primeiro compromisso será no dia 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h.

MAURÍCIO SOUZA NO COMANDO



Enquanto a diretoria ainda não oficializa o substituto de Jorge Jesus na Europa, Maurício Souza, técnico do sub-20, é quem está comandando as atividades do grupo principal no CT do Ninho do Urubu. A expectativa é de que o novo treinador, provavelmente Domènec Torrent, possa iniciar os trabalhos no Flamengo ainda antes da rodada inicial do Brasileirão.

