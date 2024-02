De olho na classificação antecipada no Carioca, Vasco encara Volta Redonda em Cariacica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/02/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Na dependência de suas próprias forças para avançar às semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco tem um duelo importante neste sábado, às 17h30, quando enfrenta o Volta Redonda, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Para assegurar a vaga ainda nesta rodada, o cruzmaltino precisa vencer e ainda contar com tropeços de Botafogo e Portuguesa.

Vindo de quatro jogos sem derrota e deu uma vitória maiúscula no clássico contra o Botafogo, por 4 a 2, na última rodada, o Vasco aparece na quarta colocação com 16 pontos. Os rivais diretos pela vaga vêm logo abaixo com 14.

Como entra em campo pela primeira fase da Copa do Brasil no próximo meio de semana, diante do Marcílio Dias, em Santa Catarina, o técnico Ramon Díaz pode armar o Vasco com uma equipe alternativa. Além disso, conta com desfalques e retornos por suspensão. O lateral-direito Paulo Henrique está fora, enquanto os zagueiros João Victor e Medel estão de volta.

Diante das circunstâncias, há possibilidade de o goleiro Keiller, do lateral Victor Luís e do volante Juan Sforza, contratados recentemente, fazerem suas estreias. Mas o técnico só deve confirmar a escalação momentos antes da partida.

O Volta Redonda, que não vence há três jogos e tenta voltar ao G-8, para pelo menos disputar a Taça Guanabara, é nono colocado com nove pontos. O Madureira, primeiro dentro da zona de classificação, tem dez.

O time não poderá contar com o próprio técnico Rogério Corrêa, expulso na última rodada, no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, e que agora cumpre suspensão. Com isso, o auxiliar técnico Diego Siston comandará a equipe na beira do gramado. Ele terá algumas baixas. O zagueiro Augusto também foi expulso e agora cumpre suspensão. Já o atacante Lucas Oliveira, pertence ao próprio Vasco e não poderá atuar por questões contratuais. Por outro lado, o zagueiro Bruno Barra e o meia Danrley cumpriram suspensão na rodada anterior e irão começar jogando.

FICHA TÉCNICA

VASCO X VOLTA REDONDA

VASCO – Léo Jardim (Keiller); Pumita Rodriguez, Léo, Medel (Rojas) e Victor Luís; Zé Gabriel, Sforza e Praxedes; Erick Marcus, Rossi e Rayan. Técnico: Ramón Díaz.

VOLTA REDONDA – Paulo Henrique; Wellington Silva, Bruno Barra, Michel e Sanchez; Henrique Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV. Técnico: Diogo Siston.

ÁRBITRO – Felipe da Silva Gonçalves Paludo.

HORÁRIO – 17h30.

LOCAL – Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

