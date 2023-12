De olho! Juliette recebe comentário de Gabriel Medina em foto de biquíni

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2023 - 16:17 Para compartilhar:

A cantora Juliette compartilhou uma foto de biquíni e o surfista Gabriel Medina deixou um comentário – que chamou atenção dos cactos, apelido dos fãs da artista. Atualmente, ela tem vivido um romance com o atleta e o estudante de nutrição Kaique Cerveny.

+ Quem é Kaique Cerveny, suposto affair de Juliette visto em show da cantora neste

“Esse lugar, essa paz, #tbt”, escreveu ela para lembrar do momento que viveu.

“Gata ela, gata”, escreveu Medina.

Depois do fim do seu casamento com a modelo Yasmin Brunet, o surfista não confirmou mais nenhum relacionamento público – mas nomes como os das influencers Jade Picon e Vanessa Lopes foram envolvidos com o seu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias