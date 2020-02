De olho em vírus, bolsas asiáticas interrompem rali e caem majoritariamente

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, perdendo fôlego após o rali dos últimos três pregões, à medida que os investidores voltaram a mostrar cautela com a epidemia de coronavírus, que continua se alastrando pela China e por outros países.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio hoje, a 23.827,98 pontos, pressionado por ações do setor de eletrônicos, enquanto o Hang Seng recuou 0,33% em Hong Kong, a 27.404,27 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,72% em Seul, a 2.211,95 pontos, e o Taiex apresentou queda de 1,16% em Taiwan, a 11.612,81 pontos.

O coronavírus permanece no foco das atenções. Apenas na China, mais de 31 mil pessoas foram infectadas e o número de mortes chegou a 636. A doença também vem se espalhando para outras partes da Ásia e para a Europa. No litoral do Japão, foram confirmados 41 novos casos em um cruzeiro que se encontra em quarentena. No continente europeu, apenas Reino Unido, Alemanha e Itália já relataram 31 casos.

Os presidentes da China, Xi Jinping, e dos EUA, Donald Trump, conversaram sobre a epidemia durante telefonema nesta sexta (pelo horário local). Segundo a imprensa oficial chinesa, Xi cobrou de Trump uma “reação razoável” dos americanos ao problema.

Já Pan Gongsheng, um dos vice-presidentes do banco central chinês (PBoC), disse que Pequim está considerando possíveis contramedidas para amenizar os efeitos do coronavírus, que deve causar uma “turbulência temporária” à segunda maior economia do mundo.

A China também anunciou nesta madrugada que decidiu adiar a divulgação da balança comercial de janeiro, que estava prevista para hoje. Os dados de janeiro da balança comercial chinesa serão publicados em conjunto com os fevereiro, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas do país.

Contrariando o viés negativo de outros mercados asiáticos, as bolsas da China continental mantiveram hoje a sequência de ganhos dos últimos dias. O índice Xangai Composto subiu 0,33%, a 2.875,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,52%, a 1.736,17 pontos. Na segunda-feira (03), primeiro dia de negócios após o feriado do ano-novo lunar, ambos os índices sofreram tombos de cerca de 8%.

Na Oceania, a volta dos temores com o coronavírus também afetou a bolsa australiana. O S&P/ASX 200 caiu 0,38% em Sydney hoje, a 7.022,60 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.