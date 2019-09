De olho em vaga na Sul-Americana, Vasco encara o Cruzeiro com a volta de Rossi

Belo Horizonte – A vitória sobre o Cruzeiro, neste domingo, no Mineirão, pode apresentar um novo horizonte para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Depois de deixar a lanterna e superar o Z-4, o Cruzmaltino, com os pés no chão, mira a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Vanderlei Luxemburgo não quer perder a oportunidade e decidiu tornar a equipe mais ofensiva com a volta de Rossi.

“Agora a gente já consegue olhar mais para cima. Quando o professor chegou estávamos completamente afundados na zona de rebaixamento e conseguimos mudar esse panorama. Pelas partidas que estamos feito, mostra uma evolução. Queremos passar para os dez primeiros e depois ir passo a passo”, disse Fernando Miguel.

Peça-chave no esquema do Vasco, o atacante foi um importante desfalque nas últimas três rodadas. Recuperado de uma cirurgia para a retirada do apêndice, o atacante completará o trio ofensivo, ao lado de Marrony e da sensação Talles Magno.

Com a entrada de Rossi, Andrey, titular na vitória sobre o São Paulo, perde a vaga e o Cruzmaltino abre a mão do esquema com quatro volantes, mas sem perder o equilíbrio na marcação, com o trio formado por Richard, Raul e Marcos Júnior. Sem ignorar a principal virtude no processo de recuperação do Vasco na competição, Luxa jogará com inteligência para vencer no Mineirão.

“Vanderlei tem pregado de jogar da mesma forma dentro ou fora de São Januário. Temos segurança do que temos feito e esperamos evoluir cada vez mais para oferecer opções aos atacantes”, disse o goleiro.

Suspensos, Leandro Castan e Henrique são as baixas contra o Cruzeiro. Werley e Ricardo Graça disputam a vaga na zaga, enquanto Danilo Barcellos assume volta a ganhar uma chance na lateral esquerda.