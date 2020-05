De olho em tensões EUA-China, Hong Kong lidera perdas entre bolsas asiáticas

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, influenciadas por crescentes tensões entre EUA e China sobre a origem da pandemia de coronavírus. No entanto, os principais mercados da região – do Japão e da China continental -, não operaram nesta segunda-feira devido a feriados locais.

O índice Hang Seng liderou as perdas na Ásia hoje, com um tombo de 4,18% em Hong Kong, a 23.613,80 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 2,68% em Seul, a 1.895,37 pontos, e o Taiex recuou 2,47% em Taiwan, a 10.720,48 pontos.

O mau humor na região asiática veio com uma nova onda de tensões entre Washington e Pequim.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem acreditar que um “erro” cometido na China foi a causa da disseminação do coronavírus. Já o Secretário de Estado americano, Mike Pompeo, alegou haver “enormes evidências” de que o surto começou em um laboratório na cidade chinesa Wuhan, sem apresentar provas que sustentassem a acusação e alimentando uma tese que circula na Casa Branca há meses.

Na Oceania, a bolsa australiana destoou do tom negativo na Ásia, graças em parte ao forte desempenho do setor de tecnologia. O S&P/ASX 200 avançou 1,41% em Sydney, a 5.319,80 pontos. Apenas o segmento de tecnologia saltou 5%, à medida que a ação da Afterpay disparou 24% com notícia de que o conglomerado chinês Tencent adquiriu participação na empresa australiana de tecnologia financeira. Com informações da Dow Jones Newswires.