De olho em rival, Instagram muda aplicativo

A rede social Instagram anunciou nesta quinta, 12, mudanças importantes em seu aplicativo, com duas novas seções. Em vez de uma área para ver curtidas e postar fotos, o aplicativo da empresa agora vai destacar o recurso de vídeos curtos Reels, inspirado diretamente no concorrente chinês TikTok, e a área de loja, para compras.

Hoje com mais de 1 bilhão de usuários, o Instagram – que pertence ao Facebook, de Mark Zuckerberg – vê seu poderio nas redes sociais ser ameaçado pelo TikTok, especialmente entre os usuários mais jovens. Criado pela chinesa Bytedance, o TikTok tem furado o domínio dos apps do Facebook na lista de mais baixados nos últimos trimestres e chegou recentemente a 800 milhões de usuários.

A mudança do app sinaliza duas apostas do Instagram. De um lado, promover mais acessos aos Reels. Do outro, aumentar o poder comercial da plataforma, transformando-a em um shopping virtual.

Em nota oficial, porém, o presidente executivo do Instagram, Adam Mosseri, justificou as mudanças como novidades de comportamento. “Este ano, vimos uma explosão no consumo de vídeos curtos e na forma como as pessoas buscam conhecer produtos no Instagram.” À emissora CNBC, ele revelou que o Instagram já traça planos para inserir anúncios dentro do serviço Reels, mas não quando isso ocorrerá.

Os botões que perderam espaço na barra fixa, porém, continuarão acessíveis na página, ao lado das mensagens privadas, no canto superior direito da tela. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também