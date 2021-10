De olho em Raphael Veiga, clube norte-americano prepara oferta ao Palmeiras Equipe de David Beckham vai mandar representantes para o Brasil e oferta é de R$ 68 milhões

O Inter Miami, dos Estados Unidos, tem o interesse em Raphael Veiga e deve fazer uma oferta para o Palmeiras no valor de 12 milhões de dólares, cerca de R$ 68 milhões. A informação é de Bruno Andrade, do Uol.

O Palmeiras tem 65% dos direitos econômicos do atleta e o clube ficaria com cerca de R$ 44 milhões caso o negócio aconteça.

E MAIS:

O time que tem como presidente David Beckham vai enviar representantes ao Brasil para acompanhar mais de perto o desempenho do meia e iniciar as conversas com a diretoria palmeirense. Veiga é o artilheiro do time na temporada com 13 gols, além de cinco assistências.

Raphael Veiga tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e 154 compromissos com a camisa do clube, com 38 gols marcados.

E MAIS:

Saiba mais