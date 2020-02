De olho em coronavírus, bolsas europeias caem após breve tentativa de recuperação

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta terça-feira, após ensaiarem uma breve recuperação das robustas perdas de ontem no começo do pregão, à medida que persistem temores com a disseminação do coronavírus na Itália e em outros países além da China.

Na Itália, já foram relatados 283 casos de coronavírus e sete mortes. O contágio se concentra no norte do país, onde ao menos 11 cidades estão sob quarentena.

Nos últimos dias, houve um salto também no número de casos e de mortos pela doença na Coreia do Sul e no Irã.

Além da questão do vírus, o quadro macroeconômico continua desanimador. Mais cedo, foi confirmado que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha, a maior economia da Europa, ficou estável no quarto trimestre de 2019 ante o terceiro e mostrou expansão de 0,4% na comparação anual, como havia sido estimado preliminarmente em meados deste mês.

Às 8h40 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,47%, a de Frankfurt recuava 0,33% e a de Paris cedia 0,45%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,57%, 1,03% e 1,05%, respectivamente.

No câmbio, o euro se enfraquecia a US$ 1,0831, de US$ 1,0858 no fim da tarde de ontem, mas a libra seguia o rumo contrário, subindo a US$ 1,2960, de US$ 1,2933 ontem.