De olho em clássico, Abel Braga poupa titulares do Fluminense contra o Audax

Uma maratona de seis jogos, visando a fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 22. É assim que o Fluminense irá encarar os próximos 20 dias no Campeonato Carioca, a começar pelo duelo desta quinta-feira, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Para evitar o desgaste no início de temporada, o técnico Abel Braga deve escalar um time de reservas contra o Audax Rio, às 20h15, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.

Após a derrota na estreia para o Bangu, por 1 a 0, o Fluminense mostrou pouca evolução na segunda rodada, mas conquistou os três pontos ao bater o Madureira, também pelo placar mínimo. A torcida, contudo, mantém a empolgação. Assim como aconteceu na estreia, esgotou os quatro mil ingressos do acanhado estádio.

Destaque do time na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante John Kennedy, que na temporada passada já havia deixado boa impressão no time profissional, sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante as férias e passará por cirurgia. Ele se apresentaria ao clube na semana que vem.

De olho no primeiro clássico do ano, domingo, contra o Flamengo, Abel irá escalar uma formação recheada de reservas. A principal novidade deve ser a estreia do goleiro Fábio.

O Audax Rio tem apenas um ponto no Estadual e ainda não balançou as redes. A esperança do técnico Alex Alves é de que a entrada do ponta Hugo dê novo dinamismo ao ataque. O jogador fará a sua estreia, após se recuperar de lesão.

