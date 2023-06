De olho em Ancelotti, Brasil enfrenta Guiné em amistoso em Barcelona

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2023 - 23:10 Compartilhe

Enquanto aguarda uma resposta do italiano Carlo Ancelotti, o Brasil continua sua preparação para o início das Eliminatórias Sul-Americanas enfrentando a seleção de Guiné neste sábado (17), em Barcelona, onde vestirá preto pela primeira vez para aumentar a conscientização sobre o racismo.

O técnico do Real Madrid é o “plano A” do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, para substituir Tite, que deixou o cargo há seis meses após perder para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Embora o italiano tenha dito que cumprirá o contrato com o Real Madrid até meados de 2024, o dirigente não desiste apesar da pressão do tempo: as Eliminatórias começam em setembro.

“Tivemos contatos e acho que teremos uma definição bem nítida no máximo até dia 30 desse mês”, disse Ednaldo ao portal Globo Esporte na terça-feira.

Enquanto espera por ‘Carletto’, o técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Ramon Menezes, voltará a comandar o Brasil interinamente.

Já o fez na derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em Tânger, em março, na primeira partida após o Mundial do Catar.

Ramon também sofreu outro duro golpe ao perder surpreendentemente para Israel no início do mês nas quartas de final do Mundial Sub-20 da Argentina.

“A gente quer começar a preparação o quanto antes. Sabemos quão difícil é uma Copa do Mundo, por isso é muito importante estar trabalhando com um treinador desde o início”, disse o atacante Richarlison.

– Mensagem antirracista –

Além de não ter um técnico oficial, a Seleção tampouco poderá contar com o astro Neymar, afastado dos gramados desde fevereiro devido a uma lesão no tornozelo direito e que chegou a questionar sua continuidade com Seleção.

Mas o Brasil vai contar com uma novidade simbólica: pela primeira vez em seus 109 anos de história, vai vestir um uniforme preto, ainda que apenas no primeiro tempo da partida que será disputada no estádio Cornellà-El Prat às 16h30 (horário de Brasília), do Espanyol, conforme informou a CBF.

A troca momentânea do tradicional uniforme faz parte de uma série de ações contra a discriminação racial lançadas pela CBF, após os repetidos ataques contra o lateral Vinícius Júnior, do time ‘merengue’, na Espanha.

“É necessário ter alguém que possa seguir firme para, cada vez mais, diminuir, e eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho”, disse na quinta-feira o atacante, que se tornou símbolo da luta contra o racismo.

Vinícius está encarregado de comandar o ataque da Seleção diante do desfalque de ‘Ney’, de 31 anos, cujo futuro no PSG também é incerto.

– Caras novas –

Ramon voltou a apostar em algumas novidades antes do Brasil entrar em campo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá-2026, contra Bolívia e Peru.

Os laterais Vanderson (Monaco, FRA) e Ayrton Lucas (Flamengo) e o meia Joelinton (Newcastle, ING) fazem sua estreia na Seleção.





Outros jogadores, que atuam no futebol brasileiro, como Raphael Veiga, Rony e André, completam um elenco que mantém nomes experientes como Alisson, Ederson, Marquinhos, Danilo e Casemiro.

Diante do Brasil estará uma seleção de Guiné (79º no ranking da Fifa) que vem de uma derrota por 2 a 1 para o Egito no jogo de quarta-feira pelas Eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

“Somos uma equipe que ainda está aprendendo”, disse o técnico Kaba Diawara.

Os ‘Elefantes Nacionais’ têm como destaque Naby Keita, ex-Liverpool e novo reforço do Werder Bremen.

Depois do duelo contra Guiné, o Brasil enfrenta o Senegal, na terça-feira, em Lisboa, no último amistoso antes de iniciar a caminhada rumo à Copa de 2026.

– Prováveis escalações:

Brasil: Alisson – Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas – Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá – Vinicius Jr, Rodrygo, Richarlison. Técnico: Ramon Menezes.

Guiné: Ibrahim Kone – Antoine Conte, Saidou Sow, Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla – Amadou Diawara, Moriba Kourouma – François Kamano, Naby Keita, Morgan Guilavogui – Serhou Guirassy. Técnico: Kaba Diawara.

