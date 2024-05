De novo? Luva de Pedreiro diz que será pai pela segunda vez: ‘Messi está vindo aí’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 20:20 Para compartilhar:

Luva de Pedreiro, 22 anos, parece ter apreciado a função de pai e já se pôs a aumentar a prole, apenas dois meses após a chegada de seu primeiro filho. Nesta terça-feira, 21, ele anunciou que vem mais uma criança por aí.

Ele surpreendeu seus seguidores, durante uma live nas redes sociais, ao contar a novidade. Iran de Santana Alves, nome verdadeiro do influenciador, é pai do pequeno Davi Cristiano Ronaldo, de 2 meses, fruto de seu relacionamento com a bióloga Tavila Gomes.

+Ex de Luva de Pedreiro abre o jogo sobre traições: ‘A gestação inteira, dentro da própria casa’

+Filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes nasce em Recife: ‘Maior presente chegou’

“E o Messi está vindo aí. Eu vou abrir o jogo para todo mundo em breve”, disse o influenciador, enquanto fazia um rap com outras pessoas em uma transmissão ao vivo com Jon Vlogs.

No momento da “revelação”, o influenciador digital parou a brincadeira, sem conseguir esconder o espanto.

“Calma aí, oxe. O Messi está vindo aí?”, perguntou ele, perplexo. “É assim mesmo, né?”, devolveu Luva, sem dizer quem seria a grávida.

Recentemente, Tavila Gomes afirmou que foi traída durante a gestação inteira por Luva de Pedreiro e informou que os dois não estão mais juntos.

E, segunda, Luva tentou uma reaproximação se declarando para a ex e para o filho em uma publicação dela nas redes sociais: “Amo vocês”, comentou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Ferreira (@luvadepedreiro)