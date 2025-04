De novo? Luis Suárez é flagrado tentando morder a mão de companheiro

No meio de uma confusão, durante partida entre Inter Miami e Los Angeles FC, o atacante Luis Suárez, ex-Grêmio, foi flagrado tentando morder o companheiro de equipe Jordi Alba. Os dois jogaram juntos durante anos no Barcelona e desde o ano passado atuam na mesma equipe nos Estados Unidos.

O momento aconteceu aos 44 minutos do confronto, quando o placar apontava 3 a 1 para o time de Suarez e companhia, em partida válida pela Copa dos Campeões da Concacaf. No meio da “briga”, o uruguaio parecia tentar retirar os companheiros, quando sentiu uma mão em seu rosto. Institivamente, Suarez tentou morder a mão do companheiro espanhol. Assista:

Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba 👀

pic.twitter.com/QVgldTjiic — Footy Humour (@FootyHumour) April 13, 2025

Reincidência

Parece que velhos hábitos não foram abandonados pelo atacante do Inter Miami. Essa não é a primeira vez que Suarez vira noticia por mordidas. Entretanto, nos outros casos, as agressões foram mais acintosas e em jogadores adversários.

Suarez já recebeu punições em três oportunidades por morder jogadores rivais. A primeira foi quando atuava no Ajax, da Holanda, quando mordeu Otman Bakkal, do PSV. Em 2013, já vestindo a camisa do Liverpool, voltou a virar notícia pela mesma agressão após morder o zagueiro Ivanovic, do Chelsea.

A mordida mais famosa foi durante a Copa do Mundo de 2014. Enquanto tentava se desvencilhar da marcação, Suarez mordeu o zagueiro italiano Chiellini, em duelo entre Uruguai e Itália na fase de grupos da Copa no Brasil. A falta foi flagrada pelas câmeras e o atacante recebeu uma punição de quatro meses sem poder atuar.