De Niro em Buenos Aires, destaque no Festival de San Sebastián

A série gastronômica “Nada”, da dupla de diretores Mariano Cohn e Gastón Duprat, com participação de Robert de Niro explicando coisas de Buenos Aires, provocou gargalhadas no festival de cinema de San Sebastián nesta segunda-feira (25).

Cohn (“O Cidadão Ilustre”) e Duprat (“Concorrência Oficial”) dirigem os cinco episódios da série sobre um crítico gastronômico interpretado por Luis Brandoni, um homem elegante, irônico e cínico.

Sua assistente, governanta e cozinheira, que vive com ele há décadas e se ocupa de tudo, morre, obrigando-o a tomar as rédeas da própria vida até perceber que não sabe fazer nada.

Ele então decide contratar uma menina do Paraguai e ela terá que instruí-lo em tudo que é referente à sua vida, dando início a um choque de culturas e de personalidades.

– Diferenças entre “pelotudo” e “boludo”, segundo De Niro –

Robert de Niro, amigo na vida real de Brandoni, participa da série, explicando particularidades de Buenos Aires e dos portenhos, com momentos memoráveis, como sua enumeração das diferenças entre um “boludo” e “pelotudo”, expressões usadas para dizer que alguém é idiota ou estúpido.

“Há uma ausência que muitos de nós lamentamos, que é a de Robert de Niro”, disse Brandoni durante a estreia no Teatro Victoria Eugenia, explicando que “a conduta sindical exemplar” do ganhador de dois Oscar, em alusão à greve de atores de Hollywood, o impediu de vir a San Sebastián, “apesar de que ele gostaria muito de estar aqui”.

“Para nós, foi um luxo fazer a série, porque contamos nada menos com atores inciantes que estão começando agora, como Brandoni e Robert de Niro”, brincou Conh na sessão.

Duprat revelou antes ao jornal do festival como se deu a participação do ator americano na série que estreia em outubro em plataformas de streaming.

“Explicamos para ele que a série iria homenagear Buenos Aires e, como amante da cidade, ele ficou entusiasmado”, contou Duprat ao jornal do festival.

De Niro “passou dez dias gravando conosco, dos quais temos excelentes lembranças”, disse Cohn na mesma entrevista.

O festival da cidade basca do norte da Espanha conta com uma sessão de cinema gastrônomico – nada mais natural em um local conhecido por sua excelente culinária – na qual compete “Nada”.

– Yoga e crise matrimonial –

Na sessão oficial, e competindo pela Concha de Ouro, nesta segunda-feira, foi exibido o filme argentino “La Práctica”, de Martín Rejtman; Un silence, do belga Joachim Lafosse – que ganhou o prêmio em 2015 de melhor direção por Les Chevaliers Blancs, e “MMXX”, do romeno Cristi Puiu.

“La Práctica”, uma obra com traços de comédia, conta a história de Gustavo, um professor de yoga argentino radicado há anos no Chile, que está em um processo de divórcio com sua esposa, também professora.

“No geral, faço filmes com humor, acredito que essa é a comédia mais comédia, a que entra mais fundo no gênero comédia, apesar de ela ser também um pouquinho esquisita”, explicou Rejtman em entrevista coletiva.

Com cerca de vinte projetos na programação e dois filmes na disputa pelo Concha de Ouro, o cinema argentino é um dos grandes protagonistas desta edição do Festival de San Sebastián. Quase metade da seção Horizontes Latinos, dedicada ao cinema da região, também está ocupada por filmes da Argentina.





Os filmes do dia nesta seção latino-americana são “Estranho Caminho” , do brasileiro Guto Parente, e “El Castillo” , do argentino Martín Benchimol.

A primeira narra a visita de um jovem cineasta à sua cidade natal em meio à pandemia do coronavírus, e a segunda é a história de uma estranha herança recebida por uma humilde empregada de sua patroa recém-falecida: um castelo nos pampas argentinos.

O filme de Parente ganhou um prêmio no Festival de Tribeca, em Nova York, e o de Benchimol estreou na seção Panorama, do Festival de Berlim.

