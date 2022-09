De Nadal a Bill Gates: personalidades repercutem adeus de Serena Williams

Estadão Conteúdo 03/09/2022 - 1:25 Compartilhe

Serena Williams se despediu das quadras nesta sexta-feira. Ícone do tênis mundial, a norte-americana foi derrotada pela australiana Ajla Tomljanovic por 2 sets 1, após parciais de 7/5, 6/7 (4/7) e 6/1. Com a eliminação no US Open, Serena encerrou sua carreira.

Personalidades do esporte e importantes vozes do mundo todo se manifestaram sobre a aposentadoria de Serena Williams. Michelle Obama, Bill Gates, Tiger Woods, Rafael Nadal, Magic Johnson e Rayssa Leal são algumas das estrelas globais que mostraram toda a sua admiração pela agora ex-tenista.

“Parabéns por uma carreira incrível. Que sorte tivemos de poder ver uma jovem de Compton crescer e se tornar uma das maiores atletas de todos os tempos. Estou orgulhosa de você, minha amiga, e mal posso esperar para ver as vidas que você continuará a transformar com seu talento”, escreveu Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos.

Rafael Nadal, outra estrela do tênis, também usou as redes sociais para se manifestar. O espanhol agradeceu tudo o que Serena fez pelo tênis. “Obrigado, Serena, por tudo o que você fez pelo nosso esporte. Uma grande campeã”, publicou.

“Seu compromisso, seu estilo, seu poder… tudo! Ela (Serena) me inspirou a fazer o meu melhor, não importa o quê. Obrigado por abrir o caminho para as meninas como eu. Obrigado!”, escreveu a vice-campeã olímpica no skate, a jovem brasileira Rayssa Leal.

“Serena, você é literalmente a maior dentro e fora da quadra. Obrigado por inspirar todos nós a perseguir nossos sonhos. Te amo, maninha”, afirmou o golfista Tiger Woods, em sua conta no twitter.

O cantor e compositor John Legend seguiu a mesma linha e elogiou a maneira como Serena lidou com sua aposentadoria. “Que arco final fascinante. Um presente para assistir sua carreira incrível”, escreveu.

Magic Johnson, astro do basquete norte-americano, também saudou a tenista e valorizou a relevância de Serena como espelho para outras mulheres negras. “Acabamos de testemunhar o último US Open para a maior de todos os tempos, Serena Williams! Serena significou muito para os esportes, para o jogo de tênis, para o mundo, para todas as meninas e ainda mais para todas as meninas negras do mundo”, publicou.

“Que carreira. Serena deixará para trás uma extraordinária carreira no tênis que desafiou o duplo padrão entre jogadores masculinos e femininos. Estou ansioso para vê-la continuar construindo seu incrível legado fora das quadras”, escreveu o empresário Bill Gates.

Responsável pela eliminação de Serena Williams no US Open, a australiana Ajla Tomljanovic fez grandes elogios à adversária ainda em quadra. “Eu sinto muito mesmo, simplesmente porque amo Serena como todos vocÊs aqui. O que ela fez por mim, pelo tênis, é incrível. É um momento surreal para mim. Ela é a maior de todos o tempos e ponto.”