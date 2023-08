De mudança para a Arábia Saudita, Neymar e Bruna Biancardi se despedem de amigos na França

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2023 - 12:25 Compartilhe

Novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita, o brasileiro Neymar está se mudando de Paris, na França, e aproveitou esta quinta-feira (17) para se despedir dos amigos locais.

Nas redes sociais, os amigos se despediram de Neymar e Bruna Biancardi e postaram homenagens para os dois. O atacante deve ser apresentado para a torcida saudita neste sábado (19).

Carol Cabrino, esposa do jogador Marquinhos, que dividiu o vestiário do PSG com Neymar por seis temporadas, fez duas publicações de despedida. Uma para o brasileiro e outra para Biancardi, que está grávida de Mavie, segunda filha do camisa 10.

“Amigo, foram seis anos intensos de convivência. Nessa casa, com sua família, amigos… que já não sei o que será de nós sem vocês aqui. Obrigada por todos esses momentos de acolhimento e carinho comigo e com a minha família. Você é um ser muito especial e te desejo o melhor nessa nova fase. Estaremos sempre aqui torcendo por você. Um beijo especial no coração! Já não aguento mais me emocionar com sua partida, sentiremos falta de estarmos todos juntos. Sucesso!”, escreveu Carol, para Neymar.

Em outra publicação, feita exclusivamente para Bruna Biancardi, Carol fala sobre a amizade com a influenciadora e de como queria acompanhar a gestação de Mavie.

“Ai, amiga, sei nem o que falar… Que semana louca essa, hein? Os planos eram tão diferentes! Achei que ia acompanhar de perto todo o processo de vocês, da Mavie! Não tive nem tempo de te levar nas várias lojas de maternidade que eu gostaria. Que loucura! Você foi um presentinho de Deus na nossa vida. Que que essa nova fase de vocês seja incrível, junto com a Mavie, que vai esperar nossa visitinha. Já estou morrendo de saudades! Você é muito especial, amiga. Pra mim e pra muita gente! Não esquece disso! Amo vocês”, publicou a esposa de Marquinhos.

Também nas redes sociais, Neymar agradeceu a declaração de Carol Cabrino e ressaltou que o casal foi fundamental durante seus anos na França.

“Minha segunda família… Nem sei o que dizer pra vocês. Só agradecer por serem quem são, agradecer pelos nossos momentos felizes, pelos nossos momentos tristes, mas sempre juntos. Sentirei muita falta de vocês, mas sei que essa amizade que contraímos será para a vida toda. Tudo que eu desejo pra mim, eu desejo pra família de vocês. Que Deus abençoe a cada dia todos os passos dessa família. Amo vocês e já estou com saudade!”, compartilhou Neymar.

