De mocinho a vilão? Entenda polêmica envolvendo o nome de Cauã Reymond

O nome do ator Cauã Reymond, de 44 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados nesta semana após ter sido citado como personagem central de uma polêmica que teria começado nos bastidores do remake da novela ‘Vale Tudo’, da Globo. A reportagem da IstoÉ Gente fez um resumo de todo esse imbróglio e explica a possível treta nos estúdios da emissora carioca.

A revista Veja publicou, no início da semana, que a atriz Bella Campos, 27, que interpreta a vilã Maria de Fátima, teria reclamado ao diretor da trama, Paulo Silvestrini, que Reymond é um mau colega, debochado, displicente, agressivo e machista. O protesto da artista supostamente também chegou ao setor de compliance da TV Globo, mas a emissora não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Os atores formam um par romântico, uma dupla de vigaristas em ‘Vale Tudo’, mas, de acordo com o relato publicado pelo veículo, eles não conversam mais nem interagem nos bastidores da novela, mesmo depois de gravarem as cenas.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, o próprio ator conversou com Paulo Silvestrini para falar sobre sua relação com o elenco. Ele queria entender se houve, de fato, reclamações dos colegas e se colocou à disposição para resolver possíveis problemas.

Na terça-feira, 15, a atriz Alice Wegmann, 29, que interpreta Solange na novela, compartilhou um post nos stories do Instagram. Na foto, estavam presentes Bella Campos, Lucas Leto, Carolina Dieckmann e ela própria, com a legenda: “A delícia de trabalhar com quem a gente gosta”.

A conta do Instagram Alfinetei chegou a compartilhar um post sobre a suposta indireta, e a atriz respondeu: “Hahahahaha. Gente? Não inventem! Indireta pra ninguém… é direta para dizer que a gente está trabalhando feliz”, escreveu.

Valmir Moratelli, colunista da Veja, voltou ao assunto das supostas brigas nos bastidores de Vale Tudo e noticiou, na quarta-feira, 16, que não só Bella Campos estaria com problemas com Cauã, como também o ator Humberto Carrão, 33. De acordo com o jornalista, já existe uma rixa entre os dois atores, e o motivo seria algo muito peculiar: o intérprete de Afonso Roitman tem o hábito de tocar no braço das pessoas enquanto fala, e isso teria incomodado Cauã. O intérprete de César teria até dito: “Não toca em mim”.

Moratelli ainda afirma que Carrão teria tocado novamente em Cauã por hábito, e este teria “partido para a grosseria”, dizendo que apelaria para a agressão caso aquilo ocorresse novamente.

Supostas indiretas

Em meio a todas essas supostas indiretas, Mariana Goldfarb, 35, que foi casada com Cauã entre 2019 e 2023, compartilhou uma publicação interpretada por internautas como uma indireta ao ator. Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Tudo o que eu falei sobre misoginia, violência, machismo está vindo à tona. Ninguém quis escutar; agora vou assistir de camarote”. A mensagem não mencionava a quem o texto se referia.

Em 22 de novembro de 2023, sete meses após anunciar o fim do casamento com o galã, Mariana revelou que passou por um relacionamento abusivo, sem citar nomes. Na ocasião, ela afirmou: “Conviver com alguém que te diminui constantemente, que julga o seu jeito errado o tempo todo, que te critica… você começa a se sentir impotente, incapaz. Começa a acreditar que você não vale nada, que é uma merda, que o outro tem razão sobre você”.

Grazi Massafera, 42, que também foi casada com Cauã, compartilhou uma imagem na quarta-feira de uma caneca que dizia “lágrimas do patriarcado”. A expressão se refere ao conceito de um sistema social e cultural que privilegia os homens em relação às mulheres. O termo é utilizado para identificar relações de poder e domínio, sendo também aplicado a sociedades que concentram todo o poder nos homens.

Grazi nunca falou abertamente sobre o fim do casamento com Cauã, em 2013, mas a separação também acabou envolta em polêmica. Na época, o ator gravava a série “Amores Roubados” em uma cidade do Nordeste, com a atriz Isis Valverde, e os dois se tornaram alvo de boatos sobre um suposto relacionamento nos bastidores da trama.

A cirurgiã-dentista Luiza Watson, 30, que foi citada como um suposto affair de Cauã Reymond, chegou a publicar nas redes sociais mensagens enigmáticas em que afirmava que não aceitaria ser o segredo de ninguém. A relação dos dois teria durado cerca de um ano.

Em meio à polêmica que envolve o nome do ex, a cirurgiã-dentista repostou uma mensagem que também falava de um relacionamento tóxico e sobre “máscaras”.

“O desencanto tem o lado ‘bom’: você para de idealizar e começa a ver o que realmente é. Tem um texto que atribuem ao Kafka, que diz o seguinte: ‘Tive vergonha de mim quando percebi que a vida é um baile de máscaras, e participei com o meu verdadeiro rosto’. Talvez não seja ‘vergonha’ o sentimento, mas frustração, porque, quando você oferece o melhor, não significa que receberá o melhor em troca… mas penso que, ainda assim, vale a pena ser o que é, com todas as ambiguidades que isso implica. Boa noite, produção.”

Nesta quinta-feira, 17, uma postagem da atriz Andreia Horta, 41, nas redes sociais foi apontada como indireta ao ator. Ela, que dividiu cenas com o galã em ‘Um Lugar ao Sol’, fez um post reflexivo sobre machismo nas redes sociais e, rapidamente, foi associada ao famoso.

“Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau-caráter é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas, serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é, no mínimo, doloroso e revoltante”, disparou.

“Isso acontece todos os dias. Por que ainda esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?”, completou.

Também nesta quinta-feira, 17, Bella Campos, que está envolvida em toda essa história, gerou ainda mais polêmica ao fazer uma reflexão em suas redes sociais. Ela compartilhou uma frase nos stories do Instagram que seria uma suposta indireta ao galã da Globo:

“Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto”, dizia a postagem.

Hoje, Alice Wegmann também repostou uma publicação que tratava sobre feminismo e o entendimento das atitudes dos homens. O post foi visto como uma suposta indireta a Cauã Reymond.

“Eis uma regra feminista de vida: nunca julgue um homem com base no tratamento que ele dá a mulheres que estejam o mimando ou elogiando. Preste atenção na reação dele quando uma mulher o desagrada, discute com ele ou estabelece um limite, e aí se descobre quem ele é”, dizia a postagem.

Outras polêmicas de Cauã Reymond

Essa não seria a única polêmica envolvendo o nome de Cauã Reymond. Um episódio marcante teria acontecido em Cordel Encantado (2011), quando Cauã protagonizou um atrito com Bruno Gagliasso. A cena de luta entre os personagens deles, que começou com dublês e depois foi feita pelos próprios atores, acabou transbordando tensão real. Na ocasião, até empurrões teriam ocorrido no set.

Já durante as filmagens da novela Terra e Paixão (2023), o ator demonstrou insatisfação com a repetição de cenas solicitada pelo diretor Felipe Herzog. O diretor artístico Luiz Henrique Rios, apoiando Herzog, acabou entrando na linha de fogo. As críticas de Cauã iam desde o texto de Walcyr Carrasco até a maquiagem e o figurino.

A insatisfação ganhou novos contornos quando a Globo decidiu adiar indefinidamente Mata Mata, projeto que teria Cauã como ator, criador e produtor executivo. A emissora justificou a pausa com a necessidade de dedicação total a Vale Tudo, mas o ator não reagiu bem.

A IstoÉ Gente procurou a assessoria de comunicação da TV Globo e do ator Cauã Reymond para que ambos os lados se pronunciassem sobre o assunto, mas não obteve respostas até o momento. O espaço segue aberto para declarações.