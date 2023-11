De Minaur coloca Austrália na final da Copa Davis

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/11/2023 - 19:02 Para compartilhar:

Alex de Minaur levou a Austrália à sua segunda final consecutiva da Copa Davis depois de vencer o finlandês Emil Ruusuvuori por 6-4 e 6-3, dando ao seu país uma vitória por 2-0 sobre os nórdicos, nesta sexta-feira (24), em Málaga, no sul da Espanha.

Antes da vitória do número 12 do mundo, seu compatriota Alexei Popyrin havia colocado a Austrália na frente ao vencer Otto Virtanen por 7-6 (7/5) e 6-2 na primeira partida de simples desta semifinal.

A Austrália, que venceu a competição pela última vez em 2003, enfrentará na final de domingo a Sérvia ou a Itália, que jogarão a segunda semifinal no sábado.

“Para nós esta taça é uma prioridade, fazemos todo o possível para representar a Austrália, com orgulho e paixão”, disse De Minaur após o jogo, acrescentando que “não é tão mau chegar a mais uma final”.

O capitão da Austrália, o ex-tenista Lleyton Hewitt, disse que chegar à final “significa muito” para ele.

– “Outra oportunidade” –

“Nossos rapazes trabalharam muito… somos um grupo muito unido e temos outra oportunidade no domingo”, acrescentou o ex-número 1 do mundo, referindo-se à final do ano passado perdida contra o Canadá.

De Minaur já havia conseguido uma virada memorável contra a República Tcheca nas quartas de final para ajudar seu país a chegar às semifinais, mas desta vez teve um confronto mais tranquilo.

A Austrália acabou com as esperanças da Finlândia sem muitos problemas e os capitães concordaram em não jogar nas duplas.

Os torcedores nórdicos superaram os australianos nas arquibancadas do centro esportivo José María Martín Carpena, em Málaga, como já haviam feito ao ver sua equipe eliminar o Canadá, atual campeão, na terça-feira nas quartas de final. Mas desta vez não foram premiados com um novo triunfo.

O número 1 da Finlândia, Ruusuvuori (69º do mundo), não pôde jogar na vitória sobre o Canadá devido a problemas nos ombros e nesta sexta-feira teve que dar tudo de si após a derrota de Virtanen.

Ruusuvuori entrou na partida melhor que o adversário ao quebrar o saque, mas a vantagem durou o tempo que o australiano levou para elevar seu nível e seu ritmo, emendando cinco games consecutivos.

Ruusuvuori conseguiu quebrar o saque de De Minaur mais uma vez, mas sem conseguir evitar que perdesse o primeiro set.

Na segunda parcial, De Minaur saiu na frente ao quebrar o serviço do adversário no terceiro game, e depois não voltou a perder a vantagem e deu o ponto final ao seu país em uma hora e 35 minutos.

– À espera de Djokovic ou Sinner –

Mais cedo, seu compatriota Alexei Popyrin (40º do mundo) só precisou lutar um pouco mais para vencer Virtanen (171º) por 7-6 (7/5) e 6-2.

O primeiro break point desta partida também foi o primeiro set point para Virtanen com 6-5 no placar, mas o finlandês não conseguiu aproveitar.





Popyrin, por outro lado, não deixou de confirmar seu primeiro set point no tie-break para vencer uma primeira parcial equilibrada.

No segundo set, duas faltas duplas de Virtanen deram a Popyrin uma ruptura para abrir 4-2. O australiano venceu os dois games seguintes para vencer o set e a partida em uma hora e 30 minutos.

A Austrália enfrentará na final a Sérvia do número 1 do mundo, Novak Djokovic, ou a Itália de Jannik Sinner (4º do mundo).

Djokovic sonha em dar ao seu país uma segunda Copa Davis depois da conquistada em 2010 contra a França. Os italianos também querem o segundo título após 47 anos de espera.

