‘De Menor – A Série’ terá pré-estreia mundial no Festival de Berlim 2025

‘De Menor – A Série‘, novo trabalho da diretora paulista Caru Alves de Souza, terá pré-estreia mundial durante a 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim, que teve início nesta quinta-feira, 13, e seguirá até o dia 23 de fevereiro na capital alemã.

Produção ficcional que gira em torno de audiências envolvendo adolescentes em conflito com a lei, a série tem linguagem não-naturalista.

Cada um dos seis episódios adota um gênero ou estilo diferente, incluindo musical, programa de TV, game e podcast. Em Berlim, são exibidos dois dos episódios: em um deles, um adolescente está sendo julgado por supostamente ser traficante e entra em um “conflito musical” com um juiz rigoroso que está em dúvida sobre qual sentença é a mais justa; no outro, a história de uma adolescente que comete um assalto para impressionar seu namoradinho é transformada em um programa televisivo sensacionalista.

Caru Alves de Souza já participou na Berlinale, como o festival é conhecido: em 2020, seu longa “Meu Nome é Bagdá” foi vencedor da mostra competitiva Generation 14plus do evento.

Segundo a diretora, a série busca “desnaturalizar uma situação extremamente violenta para com adolescentes desassistidos”. Daí a opção por uma proposta não-realista, que acontece inteiramente em cima de um palco de teatro, sem ter suas estruturas escondidas, expondo a ideia de encenação e de que existe uma construção social por trás dessas histórias.

Outro conceito muito importante foi o de criar situações que “quebravam” constantemente o fluxo narrativo para que o espectador se lembrasse que o que ele está vendo não é real – ainda que seja muito realista – numa tentativa de convidá-lo a refletir sobre o que ele está vendo.” (veja texto completa ao final)

Com seu roteiro final fruto de um processo colaborativo de criação desenvolvido junto ao elenco, a série conta com a atuação de jovens talentos, como os atores Grace Orsato, Giulia Del Bel, William Costa, que haviam participado de “Meu Nome é Bagdá”. Ao seu lado estão Benjamín, Luan Carvalho e Taciana Bastos.

A obra tem ainda participações das atrizes Carlota Joaquina, Marina Medeiros, do músico Shabazz, Rita Batata e Giovanni Gallo. Estes dois últimos foram protagonistas do longa “De Menor”, vencedor do Festival do Rio em 2013 e que serviu de inspiração para a série.

“De Menor – A Série” é uma produção da Tangerina Entretenimento, empresa comandada pela cineasta Tata Amaral. A equipe criativa principal é composta pelo diretor de fotografia Leonardo Feliciano (o mesmo de “Marte Um”), a montadora Camila Rizzo, que acumula diversas premiações em eventos norte-americanos, e o diretor de arte Julio Dojcsar, conhecido artista visual, grafiteiro e cenógrafo.

Participam ainda a figurinista Silvana Marcondes, elogiada por seus trabalhos em espetáculos teatrais, a preparadora de elenco Marina Medeiros (de “Ensaio Sobre a Cegueira”), o editor de som e mixador Pedro Noizyman e o autor da trilha musical André Whoong, que haviam trabalhado em “Meu Nome é Bagdá”.

A primeira exibição na Berlinale 2025 acontece em 15 de fevereiro, sábado, no Zoo Palast, uma das mais tradicionais salas de cinema da Alemanha. Haverá, ainda, uma segunda projeção da obra, em data e local a serem anunciados pelo festival.

Viabilizada através do Fundo Setorial do Audiovisual e pelo ProAc, a série recebeu, após a seleção na Berlinale, apoio do programa de internacionalização Brasil no Mundo, promovido pelo Projeto Paradiso. Conta também com apoio da Spcine desde sua produção e, agora, com o suporte para a presença no Festival de Berlim.