De menina humilde a advogada das causas milionárias: Simone Torres, é CEO de um dos maiores escritórios do país e referência em advocacia trabalhista

Simone Faustino Torres, nasceu em São Gonçalo – RJ, casada, mãe de dois filhos, advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, é uma mulher empreendedora visionária em sua área, bem-sucedida e milionária. Simone ainda é sócia fundadora do escritório que leva o seu nome. Atua como delegada da Comissão de Direito do Trabalho da OAB em Niterói-RJ, é diretora da AFAT- Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, Diretora da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB-RJ, Advogada do Sindicato dos Bancários e Palestrante.

De menina humilde, Simone é hoje dirigente de um dos maiores escritórios de advocacia trabalhista do país, tendo sob sua gestão mais de R$1 bilhão de reais em valores de causas. “Apostamos em uma advocacia humanizada, com ética e qualidade. Todo sucesso do escritório se atribui a minha equipe, porque ninguém constrói nada sozinho”, disse.

Simone Torres é filha de nordestinos, sua primeira profissão foi como bancária e todo sucesso na área da advocacia se permeia por fruto de anos de trabalho árduo e feito com técnica, ética e muita dedicação. E foi com esse senso de justiça que Simone se tornou defensora da categoria dos bancários. Eleita como diretora do sindicato dos bancários, ela chegou a cancelar mais de 3 mil demissões. “Por trás das demissões existiam pessoas que desenvolveram patologias por causa das atividades que exerciam ou eram vítimas de metas abusivas e até mesmo assédio moral. Minha missão era ser relevante na reparação das inúmeras injustiças na vida dessas pessoas. Foi nesse momento que surgiu a decisão de advogar e abandonei a estabilidade do cargo que ocupava e inaugurei o Escritório Simone Torres Advogados”, disse.

O Escritório Simone Torres Advogados é o maior do país no segmento de advocacia trabalhista para trabalhadores bancários, altamente especializado em Direito Trabalhista, investindo massificamente em tecnologias, atuando em todo o país e atendendo não somente bancários como também diretores de grandes empresas, empregados de multinacionais, situações contratuais e até mesmo pessoas do meio artístico.

O sucesso nos negócios fez Simone ser referência para aqueles que sonham em se tornarem empreendedores bem-sucedidos. Ela afirma que além de muito trabalho e dedicação é preciso ter humildade e batalhar muito. “O combo do sucesso para mim foi ter coragem, competência e humildade. Trilhei alguns caminhos com desafios para chegar onde estou hoje, mas todo esforço, estudo e dedicação no final valeram a pena”, externou.

Simone conquistou reconhecimento nacional e internacional. Ganhadora de mais de 25 prêmios, dentre os quais vale destaque para o Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE, premiação que aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, também o prêmio Socrates Award 2022 – recebido na Universidade de Oxford na Inglaterra, pelo destaque jurídico na América Latina e indicada também ao prêmio Flag Europe de 2023 também na renomada Universidade de Oxford. Simone receberá o prêmio de melhores do ano, em Roma na Itália, através do Renomado Institute Business Magazine e Indicada ainda, ao prêmio Business Leaders Awards para 2024 que ocorrerá no Castle Hotel and Spa em Nova York.

Em suas redes sociais, Simone inspira e incentiva as pessoas compartilhando sobre direito trabalhista, justiça, trazendo também reflexões sobre empreendedorismo e mostra o dia a dia da sua carreira. Para acompanhar melhor essa empresária visionária, advogada de sucesso com a mente brilhante, siga-a nas redes sociais: @simonetorresadvocacia e para conhecer os serviços de um dos melhores escritórios de advocacia do país acesse o site: www.simonetorres.adv.br