De ‘mau hálito’ a cusparada: relembre polêmicas de Zé de Abreu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/06/2024 - 8:59 Para compartilhar:

José de Abreu esteve no centro de uma polêmica envolvendo os atores Murilo Rosa e Maria Zilda Bethlem, que, entre outras críticas, afirmaram que ele supostamente teria “mau hálito”. O ator é conhecido por usar as redes sociais com frequência, se manifestando sobre diversos assuntos e fazendo críticas a vários colegas.

+ Murilo Rosa deve levar briga com José de Abreu à Justiça; entenda a polêmica

Relembre algumas de suas principais polêmicas:

‘Mau hálito’ e discussão com Maria Zilda e Murilo Rosa

No fim do mês de maio de 2024 viralizou um recorte de live entre Murilo Rosa e Maria Zilda Bethlem na qual os atores faziam críticas ao colega, incluindo a de que supostamente teria “mau hálito”.

José de Abreu, então, se revoltou e afirmou que Maria seria uma “ex-atriz que não detém nenhum respeito entre seus pares”, enquanto nos bastidores da Globo alguns artistas usariam o termo “murilar” em tom pejorativo, em referência a Murilo Rosa, a quem Zé chamou de “ator que não sabe seu tamanho”.

Maradona

Quando o craque argentino Diego Armando Maradona morreu, em 2021, José de Abreu usou o Twitter para relembrar seu contato com ele: “Conheci Maradona no carnaval, Camarote da Brahma, no sambódromo.”

“Ficou num chiqueirinho na área VIP, acho que foi o primeiro a ganhar tal honra. Rosto deformado, gordo e bravo, muito bravo. Obviamente cheiradaço, branco como cera, suava em bicas. Era o que menos se divertia. RIP [Sigla para Descanse Em Paz, em inglês]”, continuou.

O fato gerou uma série de críticas de outros usuários da rede social, por usar o termo “cheiradaço” e contar uma história em teor negativo. O ator, então, se defendeu: “Ele foi vítima, não algoz. No Brasil, viciado é bandido. No mundo real é vítima”.

José de Abreu x Gloria Perez

Em 2019, o ator escreveu: “O Brasil está tão doido que vemos Guilherme de Pádua e Gloria Perez apoiando o mesmo espectro político! Que tempos!”, uma alusão ao assassino da filha da autora, Daniella Perez, em 1992. Gloria, por sua vez, respondeu: “Você é muito canalha! Não vou revidar lembrando sua tragédia pessoal. É block e mais nada!”.

José de Abreu x Cássia Kis

Pai de uma mulher trans, José de Abreu entrou na Justiça contra a atriz Cássia Kis alegando falas homofóbicas durante uma entrevista à jornalista Leda Nagle em outubro de 2022.

José de Abreu x Carlos Vereza

Em 2020, José de Abreu chamou o ator Carlos Vereza de “sem caráter”, “esclerosado” e “fascista”. O fato gerou uma questão judicial entre os dois.

Discussão com seguidores

Em abril de 2023, o ator usou seu perfil no Twitter para rebater usuários que o criticavam. “Vai cuidar da sua esposa, José de Abreu”, escreveu uma como provocação. O ator rebateu: “Ela não é idiota como você, ela sabe se cuidar”. Pouco depois, outro lhe chamou de “corno manso”, ao que revidou: “Seu pai tinha fama. Aliás, ninguém sabe quem é”.

Cusparada

Em 2016, José de Abreu se envolveu numa briga com um casal num restaurante de São Paulo, supostamente por divergências políticas. O fato culminou com o ator dando uma cusparada em direção a eles. Abreu participou do Domingão do Faustão e deu sua versão, fazendo com que o casal tivesse uma nota lida no programa no domingo seguinte, dando a sua.