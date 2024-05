‘De Mãe Para Mãe’ é a nova campanha da Turma da Galinha Pintadinha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/05/2024 - 10:52 Para compartilhar:

De forma especial e acolhedora, a equipe da Galinha Pintadinha traz um conteúdo especial em forma de abraço quentinho para todas as mamães. Trata-se de um “remember” para celebrar a comemoração do “Dia das Mães”, contendo conteúdos do canal “Ninho das Mães”, que é um espaço sobre maternidade feito pela Galinha Pintadinha. São vídeos de conversas com as maiores especialistas no assunto: As mães!

O canal, que foi criado em dezembro de 2019, tem como objetivo criar temáticas de discussão e informação da vida materna, abordando diversos assuntos com relatos de mães e dicas para essa jornada tão desafiadora, trazendo as dores e sabores de conceber e criar um filho.

A Popó mais amada do Brasil, acumula mais de 58 milhões de inscritos no YouTube e 40 bilhões de visualizações, é um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com mais de 15 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, sendo transmitida em vários idiomas. Sempre lançando novos projetos e inovando na comunicação e aprendizado que é passado para seu público, e seu conteúdo sendo reproduzido por diversos canais de TV e plataformas de streaming.

Os vídeos podem ser encontrados no canal “Ninho das Mães”:

https://www.youtube.com/@NinhodasMaes