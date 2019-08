Depois de lançar o single ‘Tão Bom’ ao lado de Leo Picon, Don Charles já está finalizando uma nova produção: a música ‘Lambow’, prevista para ser lançada no dia 18 de setembro. O clipe foi gravado em um galpão no município de Taboão da Serra, em um bar na Vila Mariana e no próprio apartamento do artista.

Quem participou das gravações foi a ex-panicat Babi Muniz. Nas imagens divulgadas, a beldade aparece de lingerie em uma banheira ao lado de Don Charles. O single tem uma sonoridade Trap Love Song, trap com uma pegada romântica.