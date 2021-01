De Ligt testa positivo para Covid-19 e desfalca Juventus

ROMA, 8 JAN (ANSA) – A Juventus anunciou nesta sexta-feira (8) que o zagueiro holandês Matthijs De Ligt testou positivo para a Covid-19 e se tornou o terceiro caso diagnosticado no clube italiano nesta semana.

Segundo o comunicado oficial, o jogador já está cumprindo o isolamento domiciliar exigido pelas autoridades sanitárias. Até agora, no entanto, não foi revelado se De Ligt apresentou sintomas.

Este é o terceiro contágio registrado no elenco da Velha Senhora neste início de ano, após os exames positivos do lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro e do meia colombiano Juan Cuadrado.

Ocupando a quarta posição no Campeonato Italiano, a Juventus enfrentará, em casa, o Sassuolo no próximo domingo (10), em partida válida pela 17ª rodada. (ANSA)

