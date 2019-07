De Ligt faz gol contra em amistoso de pré-temporada da Juventus

O holandês Matthijs de Ligt, zagueiro mais caro da história, entrou em campo pela primeira vez como titular da Juventus nesta quarta-feira, mas acabou marcando um gol contra durante o amistoso de pré-temporada contra a Inter de Milão disputado em Nanquim, na China.

Apesar do gol contra, a partida terminou empatada em 1 a 1, mas a Juventus ficou com a vitória ao levar a melhor nos pênaltis (4-3).

O gol contra de De Ligt aconteceu logo aos 10 minutos de jogo, após uma cobrança de escanteio na área da Juventus.

O erro do ex-capitão do Ajax acabou sendo neutralizado pelo gol do português Cristiano Ronaldo, que empatou a partida aos 23 minutos do segundo tempo, e pela grande atuação do goleiro da Juve Gianluigi Buffon.

Aos 41 anos, o lendário goleiro italiano voltou à Juventus após um ano no Paris Saint-Germain e mostrou toda sua qualidade, defendendo três cobranças de pênaltis.

De Ligt, comprado na semana passada pela Juventus por 85,5 milhões de euros, já havia entrado em campo com os novos companheiros no domingo na derrota por 3 a 2 para o Tottenham, também em amistoso de pré-temporada.

