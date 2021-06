De Ligt é expulso, e República Tcheca vence a Holanda nas oitavas da Euro Tchecos fizeram boa partida, venceram por 2 a 0 e agora encaram a Dinamarca nas quartas

Com elenco superior, a Holanda entrou para o duelo contra a República Tcheca como favorita para avançar as quartas de final da Eurocopa. Contudo, não foi o que aconteceu. Os tchecos fizeram boa partida e venceram o duelo por 2 a 0, com gols de Holes e Shick. A partida também ficou marcada pela expulsão do zagueiro holandês De Ligt, no início da etapa final.

CHANCES PARA OS DOIS LADOS

Com menos de um minuto, a República Tcheca assustou com um forte chute de Holes, que passou por cima do travessão. Aos 7′, a Holanda chegou pela primeira vez, em cabeçada de De Ligt após cruzamento de Blind. Cinco minutos depois, Dumfries recebe lançamento na área, dribla o goleiro, mas é cortado pelo zagueiro na hora de finalizar.

Aos 21, Soucek recebe cruzamento na área e mergulha para cabecear, mas a finalização sai pelo lado. Seis minutos depois, os tchecos chegaram novamente com chute de Schick, que foi defendido por Stekelenburg. Aos 32′, Van Aanholt aproveitou bola mal afastada na área e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 38′, Dumfries fez boa jogada pela direita e chutou cruzado para a defesa de Vaclik.

DE LIGT EXPULSO

Aos seis minutos, Malen avançou sozinho no campo de ataque, driblou zagueiro, mas na hora de passar pelo goleiro, foi parado por Vaclik. Três minutos depois, um baque para a Holanda. De Ligt escorregou no campo de defesa e ao perceber que perderia na corrida, colocou a mão na bola e foi expulso. Após a expulsão do zagueiro, a República Tcheca cresceu na partida.

PRESSÃO E GOL DOS TCHECOS

Aos 14′ da etapa final, Schick aproveitou escanteio na área e cabeceou, mas a bola saiu por cima do gol. Quatro minutos depois, Kaderabeck recebeu sozinho na área, tentou colocar no canto de Stekelembrug, mas Dumfries se atirou na bola para cortar o chute. Aos 22′, a pressão tcheca surtiu efeito. Após cobrança de falta, Kalas ajeitou de cabeça para dentro da área e Holes, na segunda trave, colocou para dentro do gol, abrindo o placar.

SCHICK LIQUIDA A FATURA

Aos 32 minutos, Soucek tentou chute de fora da área, mas Stekelenburg defendeu. Já com uma Holanda cansada e desorganizada, a República Tcheca chegou ao segundo gol com o artilheiro Patrik Schick. Aos 34′, Holes avançou no ataque e cruzou rasteiro para o atacante chutar no canto do goleiro holandês. Com a vitória, a República Tcheca agora enfrenta a Dinamarca, no próximo sábado, em Baku.

